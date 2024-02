Νέος πρόεδρος στο Υπερταμείο ο Στέφανος Θεοδωρίδης

Εξελέγη νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και διορίστηκε πρόεδρος στη θέση του Κ. Δερδεμέζη, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται. Το who is who.