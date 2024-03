Πώς εξασφαλίζεται παράταση στη σύνδεση POS με ταμειακές

Την ερχόμενη Παρασκευή, μια νέα πλατφόρμα η οποία θα ενεργοποιηθεί στη δικτυακή πύλη της ΑΑΔΕ, θα δίνει διαβατήρια παράτασης της προθεσμίας διασύνδεσης ταμειακών μηχανών και POS έως το τέλος Απριλίου.

Πρόκειται για την πλατφόρμα στην οποία οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν κατάφεραν να κλείσουν ραντεβού με τεχνικό εντός Μαρτίου, θα κληθούν να δηλώσουν πως έχουν κλεισμένο ραντεβού εντός Απριλίου, απενεργοποιώντας έτσι τον κίνδυνο προστίμων 10.000-20.000 ευρώ. Με τη δήλωση του ραντεβού, θα κερδίζουν παράταση της σχετικής προθεσμίας έως τις 30 Απριλίου.

Το ίδιο χρονικό παράθυρο κερδίζουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα δηλώσουν στο Μητρώο POS της ΑΑΔΕ πως πρόκειται να αντικαταστήσουν την παλιά τους ταμειακή με σύστημα All in one (μια μηχανή η οποία λειτουργεί και ως ταμειακή και ως POS ).

Παράλληλα η πλατφόρμα digitalsme.gov.gr για τη λήψη voucher που καλύπτει μέρος της δαπάνης αγοράς ή διασύνδεσης POS θα παραμείνει ανοιχτή έως την ερχόμενη Τρίτη (η προθεσμία έληγε κανονικά χθες), με τα αιτήματα να έχουν φτάσει στον τέταρτο κύκλο τις 130.000.

Όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές, η λήψη Voucher χρηματοδότησης καλύπτει και όσους έχουν ήδη αγοράσει POS ή έχουν ήδη κάνει τη δαπάνη διασύνδεσης, με το κουπόνι να λειτουργεί ως πιστωτικό μελλοντικών χρεώσεων από τον πάροχο ή σε ορισμένες περιπτώσεις (ανάλογα με τον πάροχο) να οδηγεί σε ισόποση επιστροφή χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί.

Στο στοίχημα της διασύνδεσης, η αγορά -μετά από πολλές πιέσεις και αλλεπάλληλα email από την ΑΑΔΕ-φαίνεται να βρίσκει ένα βηματισμό. Από τις 60.000 επιχειρήσεις που είχαν «παντρεμένες» ταμειακές και POS στις 29 Φεβρουαρίου, το ΥΠΕΘΟ «πανηγυρίζει» τις πρώτες 100.000 διασυνδέσεις, με τον Κωστή Χατζηδάκη να έχει δώσει εντολή, η σφιχτή εποπτεία της διαδικασίας με καθημερινές συσκέψεις παρακολούθησης να μη χαλαρώσει στο ελάχιστο.

Πρακτικά έχει γίνει το 40% της δουλειάς, καθώς υπολογίζεται ότι υποχρέωση διασύνδεσης έχουν 300.000 επιχειρήσεις αλλά εξ αυτών, οι 50.000 είναι εποχικές, οι οποίες έχουν προθεσμία διασύνδεσης έως την πρώτη ημέρα επανέναρξης λειτουργίας τους.

Μετά τη διασύνδεση, πρακτικά τα πληκτρολόγια των POS «κλειδώνουν» και δεν μπορούν να εκτελούν συναλλαγές, αν νωρίτερα δεν έχει εκδοθεί η απόδειξη από την ταμειακή μηχανή.

Προθεσμίες και πρόστιμα

Στις 29 Φεβρουαρίου, οπότε έληγε η προηγούμενη προθεσμία διασύνδεσης ταμειακών και POS, δόθηκε παράταση για 1+1 μήνα. Αρχικά, μέχρι την 31η Μαρτίου 2024 οι υπόχρεοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης ταμειακών μηχανών, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Η προθεσμία όμως μπορεί να επεκταθεί για έναν ακόμα μήνα, δηλαδή μέχρι την 30ή Απριλίου 2024:

για εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου. Τα ραντεβού θα πρέπει να δηλωθούν στην ειδική πλατφόρμα.

για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης.

Σε περίπτωση μη διασύνδεσης του POS με την ταμειακή μηχανή εντός των δεσμευτικών προθεσμιών, οι υπόχρεοι αντιμετωπίζουν πρόστιμο 10.000 ευρώ, εφόσον η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή 20.000 ευρώ, εφόσον είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.