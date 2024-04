Γεωργόπουλος (Πειραιώς): Γιατί είναι κρίσιμο το employer branding για τις εταιρείες

Tην άμεση επίδραση που έχει η οικονομική ευρωστία μιας επιχείρησης στο employer branding, την εικόνα δηλαδή που έχουν οι μελλοντικοί και υφιστάμενοι εργαζόμενοι, ανέδειξε ο Γιώργος Γεωργόπουλος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief ΗR and Group Change Officer της Τράπεζας Πειραιώς στο Delphi Forum. Συμμετέχοντας την Παρασκευή 12 Απριλίου, σε συζήτηση με θέμα «Τransforming Workplaces. Harnessing people advantage in a new era», ο κ. Γεωργόπουλος επισήμανε ότι το employer branding είναι ο κρίσιμος παράγοντας για την προσέλκυση ταλέντων.

«Πρόκειται για συνδυασμό πολλών στοιχείων που χαρακτηρίζουν έναν οργανισμό: η οικονομική ευρωστία, η εμπορική στρατηγική, η θέση που έχει στην αγορά, η εταιρική κουλτούρα και οι αξίες του, το ESG αποτύπωμα», σημείωσε. «Ειδικότερα, ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου πλαισίου προσέλκυσης ταλέντου σήμερα αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Ενεργοποιείται από το HR αλλά ουσιαστικά αντανακλά τη δυναμική που διαγράφει ένας Οργανισμός στα χρηματοοικονομικά του μεγέθη και τη θέση που έχει στον κλάδο του».

Ο Chief Human Resources & Group Change officer της Τράπεζας Πειραιώς έφερε ως παράδειγμα τις ελληνικές τράπεζες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και σε αυτό το πεδίο, την περίοδο της κρίσης και τη μεταστροφή που υπάρχει με την ισχυροποίησή τους. «Για εμάς στην Τράπεζα Πειραιώς, το πρόσφατο εντυπωσιακό story ανάκαμψης διαμόρφωσε σημαντικά την εικόνα μας ως έναν εργοδότη επιλογής, εκφράζοντας την κουλτούρα ανθεκτικότητας και ομαδικότητας που μας χαρακτηρίζει».

Σχετικά με τη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού και την αποτελεσματική συμμετοχή των επιχειρησιακών μονάδων στη διαμόρφωσή της, ο κ. Γεωργόπουλος ξεχώρισε ως αναγκαίες προϋποθέσεις την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό μεταξύ των δύο μερών. Για να επιτευχθεί, πρέπει να συνδυάζεται από τη μία πλευρά, η καλή γνώση του Business από το HR και από την άλλη, η ωριμότητα και η ικανότητα του Business να περιγράφει τις τρέχουσες και κυρίως τις μελλοντικές του ανάγκες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Το HR της Τράπεζας Πειραιώς βασίζει το λειτουργικό μοντέλο του στους HR Business Partners, με στόχο να κατανοούν σε βάθος τις ανάγκες των μονάδων, ποια είναι τα KPIs τους και οι προκλήσεις της αγοράς που δραστηριοπούνται. Από τη συνεργασία και τον διάλογο προκύπτουν τα συστατικά μιας όσο το δυνατόν αποτελεσματικής people agenda που σύμφωνα με τον κ. Γεωργόπουλο είναι επιτυχημένη όταν «είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε κοντά μας τους κατάλληλους ανθρώπους, ικανοποιημένους και δεσμευμένους, σε βάθος χρόνου», τόνισε.

Στο πάνελ, συζητήθηκαν διεξοδικά ζητήματα που απασχολούν τους σύγχρονους οργανισμούς, όπως μεταξύ άλλων, η διαδικασία προσέλκυσης ταλέντου ιδιαίτερα σε ειδικότητες που δεν είναι μέρος της κύριας δραστηριότητάς τους, η διαμόρφωση μιας στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού μακράς πνοής και η στροφή από επαναλαμβανόμενες διαχειριστικές εργασίες στον στρατηγικό προγραμματισμό και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων, με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.