Την Τετάρτη το διεθνές συνέδριο DEFEA Conference - Current Strategies for a Challenging World

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το διεθνές συνέδριο DEFEA Conference - Current Strategies for a Challenging World, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαΐου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων που αυξάνουν τη διεθνή ζήτηση για οπλικά συστήματα και πυρομαχικά και υπαγορεύουν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την ασφάλεια και την αμυντική βιομηχανία, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο ΝΑΤΟ.

Έχοντας στο επίκεντρο την Άμυνα, την Ασφάλεια και την Αμυντική Βιομηχανία, το DEFEA Conference - Current Strategies for a Challenging World αποτελεί μία συνάντηση υψηλού επιπέδου με στόχο την αποτύπωση καλών πρακτικών, που οδηγούν στη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας καθώς και την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής και των Ενόπλων Δυνάμεων, ακαδημαϊκοί, policy makers και industry leaders από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συζητήσουν γύρω από βασικούς άξονες όπως η Έρευνα, η Καινοτομία, η Αμυντική Τεχνολογία και η Βιομηχανία.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συζήτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Δένδια με τον δημοσιογράφο της εφημερίδας «Η Καθημερινή» κ. Βασίλη Νέδο καθώς και το μήνυμα που θα απευθύνει ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπροσωπηθεί σε υψηλό επίπεδο από τη Γενική Διευθύντρια DEFIS (Defence Industry and Space) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Αικατερίνη Καββαδά και την κα Sylvia Kainz Huber, επικεφαλής της DG DEFIS, καθώς και τον κ. Ελευθέριο Ανδρεάδη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency).

Πώς επηρεάζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις την ανάπτυξη της Αμυντικής Βιομηχανίας, της Καινοτομίας και τα εξοπλιστικά προγράμματα; Απαντήσεις στα ζητήματα αυτά θα δώσουν ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, κος Θάνος Ντόκος, ο Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας (ΓΕΕΘΑ), ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΓΔΑΕΕ, Αντιστράτηγος ε.α. κος Μισαήλ Παπαδάκης και ο κος Jose Luis de Miguel Cortes, Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Πωλήσεων Ευρώπης της Airbus Defense and Space.

Τα θέματα των επενδύσεων και της ανάπτυξης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας αναμένεται να φωτίσουν με τις τοποθετήσεις τους, ο Πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ, κος Αναστάσιος Ροζολής, ο Πρόεδρος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, κος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κος Παντελής Τζωρτζάκης.

Στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας, στη συζήτηση με κεντρικό θέμα «Οικοσύστημα Καινοτομίας, μεταφορά τεχνογνωσίας και πρωτοβουλίες συνεργασίας ως πυλώνες ανάπτυξης της Αμυντικής Βιομηχανίας» θα συμμετάσχουν ο Brigadier General Nicolas Cordier-Lallouet Deputy Director of Agence de l’innovation de défense, ο κος A.S. (Fons) van der Ham Deputy Director and Programme Manager for International Innovation του Ολλανδικού υπουργείου Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης, ο κος Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου Αντιπρύτανης Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επικεφαλής του DefenseEduNet Cluster, ενώ, θα εκπροσωπηθεί και η Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης του Ισραήλ. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Dr. Jan Joel Andersson Senior Analyst - Security & Defence European Union Institute for Security Studies.

Στον τομέα της Αμυντικής Τεχνολογίας και τη θεματική «Καινοτόμες εξελίξεις στην Αμυντική Τεχνολογία - Ευκαιρίες και προοπτικές στην αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών», σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα συμμετάσχουν, ο κος Βασίλης Θεοδοσόπουλος Defence and Security Manager ASD, ο κος Peter Huis in ‘I Veld Senior Business Development Manager –Netherlands Industries for Defense and Security, ο κος Γιώργος Γιαννόπουλος Deputy Director of Directorate E, Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ, τη συζήτηση θα συντονίσει ο κος Βαγγέλης Καρκαλέτσης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Στον τομέα της Αμυντικής Βιομηχανίας, στη συζήτηση με κεντρικό θέμα «Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των διαδικασιών αμυντικών προμηθειών, τη συνεργασία μεταξύ συμμάχων και την αποτελεσματικότερη κατανομή και χρήση πόρων» θα συμμετάσχουν ο κος Giuseppe Cossiga, President - Federation of Italian Companies for Aerospace Defence and Security, ο κος Jörg Sorg BDSV - German Security and Defence Industry, ο κος Jean-Marie Dumon Deputy Director Head of Defence and Security, French Maritime Industry Association και ο κος Αναστάσιος Ροζολής Πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο κος. Βασίλειος Τσάμης, EY Partner - Senior EU Advisor, Ernst & Young.

Το συνέδριο DEFEA Conference - Current Strategies for a Challenging World θα συντονίσει η δημοσιογράφος κα. Αλεξία Τασούλη και διοργανώνεται από την εταιρεία οργάνωσης εκθέσεων ROTA ΑΕ με τη συνεργασία του ΣΕΚΠΥ, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.