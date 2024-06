Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πάνω από 500 σύνεδροι από 80 χώρες στην ετήσια σύνοδο IOSCO 2024

"Με πολύ μεγάλη επιτυχία και εκπροσώπηση σε ιδιαίτερα ανώτατο επίπεδο υλοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Μαΐου το διεθνούς βεληνεκούς Συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Climate in the Center of Economy», στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών της Κεφαλαιαγοράς (IOSCO)", σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το συνέδριο τίμησε με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος μιλώντας στους συνέδρους αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα ακόλουθα: «Το χρηματοοικονομικό τοπίο στο οποίο ζούμε έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 5 χρόνια. Έχουμε πλέον νέες σημαντικές προτεραιότητες, μια από αυτές είναι η χρηματοδότηση αυξημένων αναγκών σε επενδύσεις, ιδίως για την πράσινη μετάβαση. Αυτό απαιτεί την ενεργοποίηση σημαντικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των κεφαλαιαγορών για την επίτευξη αυτών των επενδυτικών στόχων, είναι εξαιρετικά σημαντικός. Είναι απαραίτητη μια νομοθεσία υψηλής ποιότητας που να ρυθμίζει τα θέματα κεφαλαιαγοράς με αποτελεσματικό τρόπο, προκειμένου οι κεφαλαιαγορές να μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους αυτή, για ενίσχυση της ανάπτυξης. Ο ρόλος σας ως εποπτών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εθνική και διεθνή χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και βεβαίως την ευημερία των πολιτών μας. Να είστε σίγουροι ότι η Ελλάδα, με μια κυβέρνηση που προωθεί την ανάπτυξη, στηρίζει την αποστολή σας αυτή».

Eκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Συνέδριο παρευρέθηκαν επίσης ως ομιλητές ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, η Υπουργός Τουρισμού κα. Όλγα Κεφαλογιάννη και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα. Αλεξάνδρα Σδούκου. Σε ανώτατο επίπεδο εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την παρουσία της Επιτρόπου για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, την Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, κας Μairead McGuinness.

Επιπλέον, στο Συνέδριο συμμετείχαν ως ομιλητές ο Πρόεδρος της IOSCO και πρόεδρος της εποπτικής αρχής του Βελγίου, κ. Jean Paul Servais, η Πρόεδρος της ESMA κα. Verena Ross, ο κ. Carmine Di Noia, ο Διευθυντής των Οικονομικών και Εταιρικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ, ο κ. Emmanuel Faber, Πρόεδρος του ISSB καθώς και πρόεδροι και εκπρόσωποι από 25 εποπτικές αρχές άλλων χωρών, εκπρόσωποι της αγοράς, χρηματιστηρίων και άλλων σχετικών φορέων σε ανώτατο επίπεδο.

Έλαβε χώρα εκτενέστατη και ιδιαίτερα ουσιαστική συζήτηση για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και την πράσινη μετάβαση όπως η επίδρασή τους στην παγκόσμια οικονομία, η απαιτούμενη χρηματοδότηση, οι βιώσιμες επενδύσεις και γενικότερα η βιώσιμη ανάπτυξη, οι προκλήσεις που απορρέουν από το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και πρέπει να αντιμετωπισθούν, η ανάγκη για την ενίσχυση του πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και ευρύτερα οι αναγκαίες προσαρμογές τόσο στη νομοθεσία όσο και στις πολιτικές, τα κρυπτοστοιχεία και το fintech.

Παράλληλα, συζητήθηκε η επιτακτική ανάγκη για την ένωση των κεφαλαιαγορών αλλά και την τραπεζική ένωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς επίσης και ο πολύ σημαντικός ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι κεφαλαιαγορές σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και της πράσινης μετάβασης τόσο όσον αφορά στην άντληση κεφαλαίων αλλά και ως εποπτικές αρχές σε θέματα προστασίας των επενδυτών.

Σημειώνεται ότι τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησαν συνολικά περίπου 500 σύνεδροι από 80 διαφορετικές χώρες καθώς και στελέχη της ελληνικής αγοράς και του χρηματοπιστωτικού τομέα.