Στο συνέδριο του PES Network για τη στήριξη των ανέργων ο διοικητής της ΔΥΠΑ

Πραγματοποιήθηκε χτες, στις Βρυξέλλες, το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (PES Network) για την υποστήριξη των ανέργων που βρίσκονται πιο μακριά από την αγορά εργασίας (Rethinking support to those further from the labour market), με την παρουσία του Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Σπύρου Πρωτοψάλτη.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η ενεργός συμμετοχή της ΔΥΠΑ επισφραγίστηκε από την παρουσίαση της Υποδιοικήτριας Γιάννας Χορμόβα σε σχετικό εργαστήριο (workshop), όπου ενημέρωσε μέλη του δικτύου για τις καινοτόμες παρεμβάσεις και την ανάπτυξη της στρατηγικής της ΔΥΠΑ, μέσω της οποίας χιλιάδες πολίτες έχουν ενδυναμωθεί, συμμετέχοντας σε δράσεις απασχόλησης, απόκτησης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, επαγγελματικής καθοδήγησης, έχοντας λάβει πιστοποιήσεις που ισχυροποιούν το βιογραφικό τους και ανοίγοντας νέες εργασιακές προοπτικές.

Η παρουσίαση της Υποδιοικήτριας ανέδειξε το εμβληματικό πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιεί η ΔΥΠΑ, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του οποίου 500.000 πολίτες θα έχουν αναβαθμίσει τις δεξιότητές τους, ειδικά τις ψηφιακές και πράσινες, μέχρι το τέλος του 2025.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συνεργασίες με εταιρείες παγκόσμιες ηγέτιδες στον τεχνολογικό τομέα και Πανεπιστήμια της χώρας, στα εξειδικευμένα προγράμματα που υποστηρίζουν τις ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στο νέο γραφείο εξυπηρέτησης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ), καθώς και στο έργο της ΔΥΠΑ στον κρίσιμο για όλη την Ευρώπη τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Η παρουσίαση ανέδειξε, επίσης, την καινοτόμο κατεύθυνση των δράσεων της ΔΥΠΑ, που καταγράφει τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και προσαρμόζει ταχύτατα τις παρεμβάσεις της στις αναδυόμενες επιπτώσεις που αυτές επιφέρουν στο εργασιακό τοπίο. Η ΔΥΠΑ σχεδιάζει για τη συνέχεια την υλοποίηση ακόμη πιο στοχευμένων δράσεων και την περαιτέρω διεύρυνση των συνεργασιών της, θέτοντας ως κεντρική προτεραιότητα την αποτελεσματική υποστήριξη της απασχόλησης των πολιτών, δίνοντας έμφαση στην πλέον ευάλωτες ομάδες και σε όσους βρίσκονται πιο μακριά από την αγορά εργασίας.