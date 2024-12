Εκδήλωση για τη μητρότητα διοργανώνει η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας διοργανώνει την εκδήλωση “Move Up Journey: Γιορτάζοντας τη Δύναμη της Μητρότητας” την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024, από τις 18:30 έως τις 20:30, στο WHEN Hub στην Ομόνοια.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Move Up, που στοχεύει στην ενδυνάμωση και επαγγελματική στήριξη των άνεργων μητέρων, και αποτελεί μια γιορτή του έργου και των επιτευγμάτων του από το 2022 έως σήμερα.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μητέρες που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, καθώς και σε οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς που στηρίζουν επαγγελματικά τις γυναίκες.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:

Συζητήσεις : Ανάλυση των προκλήσεων και των δυνατοτήτων της μητρότητας στην αγορά εργασίας.

: Ανάλυση των προκλήσεων και των δυνατοτήτων της μητρότητας στην αγορά εργασίας. Εμπειρίες : Παρουσίαση βιωμάτων από εκπαιδευτές και συμμετέχουσες του Move Up.

: Παρουσίαση βιωμάτων από εκπαιδευτές και συμμετέχουσες του Move Up. Ενημέρωση : Παρουσίαση των νέων δράσεων που θα ξεκινήσουν το 2025.

: Παρουσίαση των νέων δράσεων που θα ξεκινήσουν το 2025. Δικτύωση : Ευκαιρίες σύνδεσης με άλλες μητέρες και οργανισμούς που στηρίζουν επαγγελματικά τις γυναίκες.

: Ευκαιρίες σύνδεσης με άλλες μητέρες και οργανισμούς που στηρίζουν επαγγελματικά τις γυναίκες. Εορταστικό κλίμα: Διανομή συμβολικών δώρων και στιγμές έμπνευσης σε ένα φιλικό περιβάλλον.

Σύνδεσμος εγγραφής εδώ

Το έργο Move Up: Ενδυναμώνοντας τις άνεργες μητέρες

Το ευρωπαϊκό έργο MOVE-UP (MOtherhood Valorisation and Empowerment for professional development – Upskilling Pathways) στοχεύει στη στήριξη άνεργων μητέρων μέσα από εκπαίδευση, mentoring και δράσεις δικτύωσης. Από το 2022, έχει βοηθήσει πάνω από 50 μητέρες να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και νέα εφόδια για την επαγγελματική τους πορεία.

Η εκδήλωση ανέδειξε τα επιτεύγματα αυτών των μητέρων, τις εμπειρίες τους και τις προοπτικές που δημιουργούνται για το μέλλον μέσα από πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

WHEN Hub: Ένας χώρος συνεργασίας και ενδυνάμωσης

Το WHEN Hub, ένας σύγχρονος χώρος στο κέντρο της Αθήνας που ιδρύθηκε από τον οργανισμό Women On Top, στηρίζει γυναίκες, θηλυκότητες και οικογένειες. Ενσαρκώνει τις αξίες του Move Up: ενδυνάμωση, σύνδεση και δημιουργία ευκαιριών.

Ο χώρος είναι φιλικός για γονείς, προσφέροντας δημιουργική απασχόληση για παιδιά, ώστε οι μητέρες να συμμετέχουν απερίσπαστα στις δράσεις και εκδηλώσεις.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια γιορτή έμπνευσης και ευκαιριών, ενισχύοντας το δίκτυο στήριξης και τις δυνατότητες που ανοίγονται για τις γυναίκες και τις οικογένειές τους.