Διπλό στοίχημα για τις τράπεζες στα στεγαστικά δάνεια

Με νέα «έξυπνα» προϊόντα αλλά και με τα κρατικά προγράμματα στήριξης για την απόκτηση στέγης σχεδιάζουν οι τράπεζες να αυξήσουν εντός του 2025 την πίτα των «αδύναμων», ως προς τις νέες εκταμιεύσεις, στεγαστικών δανείων.

Με την εκτίμηση ότι οι αποπληρωμές των παλαιότερων στεγαστικών δανείων θα περιοριστούν, η αύξηση του όγκου των νέων χορηγήσεων θα επιφέρει θετικό πρόσημο στην πιστωτική επέκταση στον συγκεκριμένο τομέα, γεγονός που θα αποτελέσει εντός της νέας χρονιάς το εφαλτήριο για το ξεπάγωμα της στεγαστικής πίστης.

Το 2024 οι αποπληρωμές παλαιότερων δανείων της κατηγορίας ανήλθαν σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ όταν οι νέες εκταμιεύσεις έφθασαν το 1,5 δισ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός

Στα επιτελεία των τραπεζών ετοιμάζουν ήδη νέα προϊόντα στεγαστικής πίστης, τα οποία στηρίζονται κυρίως στην πράσινη αναβάθμιση, μέσω της χορήγησης επισκευαστικών δανείων, των υφιστάμενων κατοικιών.

«Πρέπει να σκεφθούμε out of the box και παράλληλα με τα αμιγώς στεγαστικά δάνεια να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των νοικοκυριών εφαρμόζοντας ελκυστικότερη τιμολογιακή πολιτική», τονίζει στο Euro2day.gr αρμόδια τραπεζική πηγή και προσθέτει:

«Η παραγωγή νέων προϊόντων στεγαστικής πίστης σε συνδυασμό με την μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα συνεχιστεί, θα συμβάλλουν στο "ξύπνημα" του εν λόγω δανειακού χαρτοφυλακίου και στην αναθέρμανση της ζήτησης από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες».

Το αγκάθι των τιμών

Ανασταλτικά στην αύξηση της ζήτησης για νέα στεγαστικά δάνεια λειτουργούν οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές που διατρέχουν την ελληνική αγορά απόκτησης σπιτιού.

Τραπεζικές πηγές υπογραμμίζουν ότι οι τσουχτερές τιμές για την απόκτηση ενός μέσω ακινήτου δεν αποτελούν ζήτημα διαχείρισης και αντιμετώπισης από το τραπεζικό σύστημα. «Η αγορά είναι αυτή που είναι και οι τιμές θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο του 2025. Πρέπει να βγουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά», επισημαίνουν.

Η κρατική στήριξη

Τα προγράμματα που αναμένεται να τρέξουν από τον Ιανουάριο και φέρουν την σφραγίδα της κρατικής στήριξης, είτε μέσω επιδοτήσεων επιτοκίου είτε με κρατικά κεφάλαια, αναμένεται σύμφωνα με τις ίδιες πηγές να δώσουν μια σημαντική ώθηση στην αγορά. Κυρίως όσα προβλέπουν την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

«Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης κατοικιών θα μπορούσε εν δυνάμει να συμβάλει στην αύξηση του όγκου των ακινήτων που θα βγουν φέτος στην αγορά είτε για πώληση είτε για ενοικίαση. Κυρίως των κλειστών ακινήτων. Διότι καλά τα φορολογικά κίνητρα που έδωσε η κυβέρνηση, αλλά αν το ακίνητο χρειάζεται ανακαίνιση τα προγράμματα αναβάθμισης και ανακαίνισης είναι πιο χρήσιμα και αποτελούν κίνητρο για τον ιδιοκτήτη», δηλώνει στο Euro2day.gr υψηλόβαθμο στέλεχος της τραπεζικής αγοράς.