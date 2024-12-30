Δωρεές 26 εκατ. ευρώ στις Ενοπλες Δυνάμεις, τα 102 ονόματα

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, φθάνοντας στη λήξη του 2024, αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τους 102 δωρητές, οι οποίοι με τις δωρεές τους αποτέλεσαν πολύτιμο αρωγό στην προσπάθεια μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων και κυρίως στον εκσυγχρονισμό τους.
Η ανιδιοτελής προσφορά τους αποδεικνύει ότι η παράδοση των ευεργετών του Νέου Ελληνικού Κράτους έχει συνεχιστές, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση. Οι δωρεές ανήλθαν για το έτος 2023 στις 322 χιλιάδες ευρώ, ενώ για το 2024 έχουν ανέλθει στα 26 εκατομμύρια ευρώ.
Ευχαριστούμε τους:
- ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ»
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ MOTOR OIL – κ. ΙΩΑΝΝΗ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
- ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
- ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ
- ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
- MYTILINEOS Α.Ε. – κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ
- κ. ΑΓΓΕΛΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
- LAMBDA AUTOMATA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΚΤΩΡ»
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
- ΕΛΒΟ 2020 Α.Ε.
- PROPELLER CLUB
- ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΛΑΤΣΗΣ»
- ETAIΡEIA EFA VENTURES
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ SKYTALYS A.E.
- ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
- ΙΔΡΥΜΑ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»
- ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
- ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
- κα ΗΡΩ ΒΑΧΑΡΗ και κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΜΠΑΝΗ
- D.V.C.I. LAW FIRM
- ΣΜΗΝΑΡΧΟ ε.α. κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΕΠΙΔΗ
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.
- ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ
- ΣΥΛΛΟΓΟ «VELOUCHI»
- ΑΜΚΕ "ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ"
- SAVAIDIS TRAVEL Α.Ε.
- κα ΚΑΙΤΗ ΡΕΣΤΗ
- Α.Ε. ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.
- κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΤΕΡΑ
- κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΤΣΕΛΗ
- ΙΔΡΥΜΑ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ»
- ΤΡΑΠΕΖΑ «EUROBANK AE»
- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΥΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΒΒΑΚΗΣ Θ. ΚΑΡΙΠΙΑΔΗΣ Β.Ο.Ε.
- κ. ΓΡΙΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και κα ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ
- κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΩΦΡΟΝΑ
- PROSYSTEM ΥΙΟΙ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΚΑΝΤΖΑΚΟΥ ΙΚΕ
- κ. ΑΓΓΕΛΟ ΣΤΑΓΚΟ – ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ
- ELMON Α.Ε.
- ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΕΑΑΝ)
- ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.
- ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ
- LOCKHEED MARTIN CORPORATION
- ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΥΑ
- ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΣΜΟΣ»
- κα ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
- κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΤΖΑΚΟ
- κα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΑΛΛΗ
- ASTRA ZENECA
- κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟ
- ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΑΕ
- ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΔΙΩΤΩΝ ΖΩΝΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ (ΖΑΑ) ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ- ΡΑΦΗΝΑΣ
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
- ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΑΙΩΝ
- DELOITTE ALEXANDER COMPETENCE CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- D. KORONAKIS SA
- RAYCAP A.E. BIOMHXANIA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕ
- ΑΡΓΥΡΑΚΕΙΟ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ
- AMMOCHROM ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
- ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΕΔ)
- PASS DEFENCE – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΑΣ
- ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.
- ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
- κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΔΗ
- ΤANGENT LINK
- κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
- κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΑΡΑΦΗ
- κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΞΙΑΡΧΟ
- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «MOISS M. Ε.Π.Ε.»
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
- κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
- ΡΙΣΑΛΚΟ Α.Ε.
- κα. ΣΤΕΛΛΑ ΣΑΜΑΡΑ
- κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΞΥΡΟΥΧΑΚΗ
- κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΜΠΑΝΗ
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ)
- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ «FG EUROPE A.E.»
- ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Μ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
- κα ΑΜΑΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
- κ. ΤΣΑΝΤΟΥΚΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΩΡΙΩΝΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
- ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ ΕΠΕ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΑΛΙΝΗΣ Α.Ε.
- ΑΦΟΙ ΨΑΡΑΔΕΛΛΗ Ο.Ε.
- ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
- κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΒΑΣΣΟ
- ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ
- ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
- SANTAIR A.E.
- κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΝΙΘΑΚΗ
- κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΚΙΝΗ
- ΣΜΗΝΑΡΧΟ ε.α. κ. ΘΩΜΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟ
- ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
- AHEPA HELLAS
- κ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΣΟΠΟΥΛΟ
- κ. ΧΡΗΣΤΟ ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ
- KONICA MINOLTA BGR Α.Ε.
- EUROLAMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
- κ. ΕΙΡΗΝΗ ΣΓΑΡΔΕΛΗ
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκφράζει την ευγνωμοσύνη του, επισημαίνοντας ότι οι προσφορές των δωρητών αποτελούν πράξεις Εθνικής Ευθύνης και ισχυρό μήνυμα στήριξης της κοινωνίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.