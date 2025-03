Πώς έξι διεθνείς αλυσίδες άλλαξαν τον ξενοδοχειακό χάρτη της Αθήνας

Στον έλεγχο έξι διεθνών αλυσίδων βρίσκεται πάνω από το 60% των ξενοδοχειακών δωματίων της Αθήνας που φέρουν κάποιο brand με παρουσία και στο εξωτερικό.

Με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε η GBR Consulting, στο πλαίσιο της «Ετήσιας Έρευνας Ικανοποίησης Επισκεπτών» της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ), η Marriott International, η IHG - Intercontinental Hotels Group, η Wyndham hotels & resorts, η Accor, η Hyatt International και η Brown Hotels είναι οι έξι διεθνείς αλυσίδες που έχουν κάτω από την ομπρέλα τους τα περισσότερα δωμάτια στην ελληνική πρωτεύουσα.

Μάλιστα, οι πέντε εξ αυτών μετρούν πάνω από επτά χρόνια παρουσίας στον ελληνικό ξενοδοχειακό χάρτη, με το μερίδιό τους να ενισχύεται όλο και περισσότερο στο πέρασμα των ετών.

Οι νέες αφίξεις

Μόνο η ισραηλινών συμφερόντων Brown Hotels περιλαμβάνεται στις αλυσίδες που έκαναν απόβαση στην Ελλάδα μετά το 2017, επιδεικνύοντας από το 2018 έντονη κινητικότητα σε σχέση με τη δραστηριοποίησή της στην Αθήνα. Πλέον, όμως, οι επικεφαλής της αλυσίδας έχουν τροποποιήσει το πλάνο για την Ελλάδα και ήδη κάποια από τα ξενοδοχεία της έχουν μπει κάτω από την ομπρέλα άλλων ισραηλινών brands, όπως εκείνο της Aluma Hotels & Resorts, η οποία ανήκει στην Isrotel.

Εκτός από την Brown Hotels, η Four Seasons Hotels & Resorts, η Leonardo Hotels, η One&Only του ομίλου Kerzner International και η προαναφερθείσα Isrotel περιλαμβάνονται στις αφίξεις των τελευταίων επτά ετών. Από αυτές, μάλιστα, κάποιες έχουν στα σκαριά νέα υπό ανάπτυξη projects.

Ενδεικτικά, η Four Seasons Hotels & Resorts, εκτός από τον εμβληματικό «Αστέρα Βουλιαγμένης», αναμένεται να διευρύνει την παρουσία της στην Ελλάδα, χαρίζοντας το σήμα της σε δύο υπό ανάπτυξη projects.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η αλυσίδα με έδρα το Τορόντο του Καναδά ετοιμάζει την απόβασή της στη Μύκονο με το Four Seasons Resort Mykonos που θα κάνει πρεμιέρα μέσα στο έτος, ενώ σε συνεργασία με τη Hinitsa Bay Holdings προχωρούν στη μετατροπή ενός παραθαλάσσιου ακινήτου που βρίσκεται στην παραλία της Χινίτσας, στο Πόρτο Χέλι, σε πολυτελές θέρετρο και ιδιωτικές κατοικίες, το Four Seasons Resort and Residences Porto Heli.

Αντίστοιχα, σε ενίσχυση του αποτυπώματός της στην Ελλάδα προχωρά η ισραηλινών συμφερόντων Fattal, με όχημα ανάπτυξης τη Leonardo Hotels & Resorts Mediterreanean. Μετά το NYX Esperia Palace Hotel Athens στην οδό Σταδίου 22, στην καρδιά της Αθήνας, το Leonardo Kolymbia Resort - Rhodes στο νησί των Ιπποτών και το SEAFOS Luxury Resort & Spa Nafplio στην Πελοπόννησο, ο όμιλος αναμένεται να προσθέσει προσεχώς στο χαρτοφυλάκιό του το NYX Hotel Thessaloniki. Η νέα μονάδα με την υπογραφή της Fattal θα βρίσκεται στην οδό Τσιμισκή 1, στα Λαδάδικα, και θα διαθέτει 135 δωμάτια.

Σε ό,τι αφορά την Isrotel, πρόσφατα η επίσης ισραηλινών συμφερόντων αλυσίδα έκανε και επίσημα το ντεμπούτο της στην Ελλάδα με το brand Aluma Hotels & Resorts, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο με τρία ξενοδοχεία και θέτοντας τις βάσεις για επενδύσεις έως 100 εκατ. ευρώ.

Τα τρία ξενοδοχεία της Isrotel, τα 4 αστέρων Anise και Skylark, που λειτουργούν ήδη στην οδό Eυριπίδου και στην Ομόνοια αντίστοιχα, καθώς και το 5 αστέρων Adia, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την άνοιξη του 2025, μέχρι πρότινος ανήκαν στην επίσης ισραηλινή Brown Hotels.