Κρίσιμο παζάρι Τραμπ-Πούτιν με την Ουκρανία... θεατή

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία μιλούν ήδη για διαίρεση «περιουσιακών στοιχείων» ως μέρος μιας διευθέτησης για τον τερματισμό των μαχών στην Ουκρανία, το τελευταίο σημάδι ότι μπορεί να ετοιμάζεται να θυσιάσει συμφέροντα του Κιέβου, όταν θα μιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν αργότερα σήμερα.

Ένας στόχος του τηλεφωνήματος αναμένεται να είναι να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία 30 ημερών που πρότεινε ο Τραμπ αυτόν τον μήνα και η Ουκρανία συμφώνησε. Ο Πούτιν δεν δεσμεύτηκε μέχρι στιγμής, λέγοντας ότι αποδέχτηκε την ιδέα κατ' αρχάς, αλλά θέλει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

«Αύριο το πρωί θα μιλήσω στον πρόεδρο Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία», είπε ο Τραμπ το βράδυ της Δευτέρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πολλά στοιχεία μιας Τελικής Συμφωνίας έχουν συμφωνηθεί, αλλά πολλά απομένουν».

Αυτές οι παρατηρήσεις, μαζί με τα σχόλια του Τραμπ σε δημοσιογράφους την Κυριακή το βράδυ ότι οι δύο πλευρές μιλούσαν ήδη για το πώς να μοιραστούν τα «περιουσιακά στοιχεία» υποδηλώνουν ότι πολλές αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί, με ή χωρίς την Ουκρανία, σημειώνει το Bloomberg.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του ανησυχούν ότι ο Τραμπ θα προσπαθήσει να τους επιβάλει μια συμφωνία με τους όρους της Ρωσίας, αφήνοντας την Ουκρανία αποδυναμωμένη και ευάλωτη στο μέλλον.

Εκτός από την κατάπαυση του πυρός, το τηλεφώνημα -το δεύτερο του Τραμπ και του Πούτιν από την ορκωμοσία του Αμερικανού ηγέτη για την τρέχουσα θητεία του- είναι πιθανό να αγγίξει ευρύτερα εμπορικά συμφέροντα και μια πιθανή συνάντηση κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να επαναφέρει τους δεσμούς με τη Μόσχα.

Παρότι ο Πούτιν δεν δεσμεύτηκε δημόσια στο σχέδιο εκεχειρίας 30 ημερών που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα από Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ και η ομάδα του έχουν εκφράσει αισιοδοξία για τις προοπτικές να επιτευχθεί μια εκεχειρία που θα σταματούσε τις μάχες στο μέτωπο των 1.900 χιλιομέτρων.

«Η χειρότερη περίπτωση από την ουκρανική σκοπιά θα ήταν να πειστεί ο Τραμπ από τον Πούτιν ότι οι ρωσικές αξιώσεις είναι νόμιμες και αποδεκτές και στη συνέχεια να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία να τις αποδεχτεί», δήλωσε η Ann Marie Dailey, ερευνήτρια πολιτικής για τη Ρωσία και τα στρατιωτικά ζητήματα στο RAND.

Επειδή ο πρωταρχικός στόχος του Τραμπ είναι απλώς ο τερματισμός των μαχών, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να πιέσει την Ουκρανία να εγκαταλείψει ορισμένα τμήματα της γης της ή κάποια πρόσβαση σε οικονομικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Steve Witkoff, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πούτιν στις 13 Μαρτίου σε μια προσπάθεια να τον κάνει να υπογράψει το περίγραμμα της εκεχειρίας 30 ημερών που συμφωνήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτήρισε τις συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο ως «θετικές» την Κυριακή.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One το βράδυ της Κυριακής, είπε ότι οι δύο πλευρές μιλούσαν για «διαμερισμό ορισμένων περιουσιακών στοιχείων» και αυτό περιλαμβάνει σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής -μια αναφορά στον πυρηνικό σταθμό που κατέχει η Ρωσία στην περιοχή Zaporizhzhia της Ουκρανίας.

«Θα μιλήσουμε για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής», είπε ο Τραμπ. «Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, αλλά νομίζω ότι έχουμε ήδη συζητήσει πολλά από αυτά και με τις δύο πλευρές, την Ουκρανία και τη Ρωσία».

Ρωσικά χρεόγραφα

Σε μια ένδειξη πιθανής προσέγγισης, ο Πούτιν επέτρεψε σε ορισμένα διεθνή funds, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών, να πουλήσουν ρωσικούς τίτλους. Με προεδρικό διάταγμα, ο Πούτιν επέτρεψε στην εγγεγραμμένη στις ΗΠΑ 683 Capital Partners LP να αγοράσει τίτλους ρωσικών εταιρειών που ανήκαν σε περίπου δώδεκα δυτικές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και hedge funds. Η Franklin Advisers Inc., η Templeton Asset Management Ltd. και η Baillie Gifford Overseas Ltd. ήταν μεταξύ όσων έλαβαν το δικαίωμα να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία.

Ωστόσο, ο Ρώσος ηγέτης έχει επανειλημμένα αντισταθεί στις εκκλήσεις για γρήγορη εκεχειρία, λέγοντας ότι επιδιώκει μια πιο «ανθεκτική» συμφωνία, ενώ επιμένει σε μια σειρά όρων που θα ήταν δύσκολο να αποδεχτεί το Κίεβο.

Αυτό θεωρείται από τους Ουκρανούς και ορισμένους Ευρωπαίους αξιωματούχους ως σημάδι ότι παίζει για τον χρόνο -και ότι μπορεί να μη διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Οι δυνάμεις του Πούτιν, εν τω μεταξύ, συνεχίζουν να σημειώνουν κέρδη στο πεδίο της μάχης, συμπεριλαμβανομένης της απώθησης των ουκρανικών δυνάμεων από τα περισσότερα μέρη του Κουρσκ που είχαν καταλάβει πέρυσι και ήλπιζαν να διατηρήσουν ως διαπραγματευτικό χαρτί για ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός 30 ημερών», έγραψε ο Ζελένσκι στο X μετά τη συνομιλία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα. «Ωστόσο, για την εφαρμογή του, η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να θέτει όρους».

Η Μόσχα έχει διατυπώσει απαιτήσεις που περιλαμβάνουν τη διατήρηση της γης που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία και τον περιορισμό του μεγέθους του στρατού της Ουκρανίας.