Ποιοι διεκδικούν την κρουαζιέρα στα λιμάνια Κατάκολου, Πάτρας και Καβάλας

Εγχώριο και διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο διαγωνισμός του Υπερταμείου για την παραχώρηση της δραστηριότητας κρουαζιέρας στους λιμένες Κατάκολου, Πάτρας και Καβάλας.

Συγκεκριμένα, ενδιαφέρον για την παραχώρηση της δραστηριότητας κρουαζιέρας στον λιμένα Κατάκολου και σε τμήμα του παλιού λιμένα Πάτρας εκδήλωσαν η Cruise Terminals International Ltd, η GPH Cruise Port Finance Ltd και η κοινοπραξία Cruise Terminal Investment Limited Sàrl - V Group SM SA.

Αντίστοιχα, για την παραχώρηση της δραστηριότητας κρουαζιέρας στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος» εκδήλωσαν η GPH Cruise Port Finance Ltd και η Lamda Marinas Μονοπρόσωπη Α.Ε. Συμμετοχών και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιμένων.

Το προφίλ

H Cruise Terminals International Ltd, συμμετοχή στην οποία έχει η Royal Caribbean, αναπτύσσει και διαχειρίζεται την υποδομή λιμένων κρουαζιέρας ανά τον κόσμο. Η CTI έχει στα σκαριά μία σειρά έργων λιμενικής υποδομής, με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις του κλάδου της κρουαζιέρας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα.

Μειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία έχει ένας από τους κολοσσούς της κρουαζιέρας παγκοσμίως, η Royal Caribbean, η οποία έχει ισχυρή παρουσία στις ελληνικές θάλασσες και για το 2025 ρίχνει άγκυρα στο λιμάνι του Πειραιά με δύο πλοία, το Brilliance of The Seas και το Voyager of the Seas. Μάλιστα, η Royal Caribbean και η CTI μόλις πέρυσι κέρδισαν τον διαγωνισμό για την κατασκευή και τη λειτουργία του Terminal G στο λιμάνι της Βαρκελώνης.

H Global Ports Holding Plc είναι όμιλος με γραφεία στο Λονδίνο, την Κωνσταντινούπολη και τη Βαρκελώνη και αποτελεί κορυφαίο εμπορικό brand κρουαζιερόπλοιων στον κόσμο, με ένα ολοκληρωμένο δίκτυο λιμένων κρουαζιέρας που εξυπηρετούν κρουαζιερόπλοια, πλοία, yachts και mega - yachts.

Η GPH λειτουργεί 32 λιμάνια κρουαζιέρας σε 19 χώρες. Παρέχει υπηρεσίες σε πάνω από 20 εκατομμύρια επιβάτες. Επίσης, ο όμιλος έχει στο χαρτοφυλάκιό του μια εμπορική λιμενική επιχείρηση που ειδικεύεται στη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων και γενικού φορτίου.

H Lamda Marinas Μονοπρόσωπη Α.Ε. Συμμετοχών και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιμένων είναι επί της ουσίας ο βραχίονας των μαρινών της Lamda Development (μαρίνες του Φλοίσβου, του Αγίου Κοσμά και της Κέρκυρας).

Τέλος, σε ό,τι αφορά την κοινοπραξία Cruise Terminal Investment Limited Sàrl – V Group SM SA, η πρώτη αποτελεί θυγατρική ενός ακόμη κολοσσού της διεθνούς κρουαζιέρας, της MSC Cruises και η δεύτερη είναι η εταιρεία που ίδρυσε ο επιχειρηματίας Βύρωνας Βασιλειάδης.

Η MSC Cruises, με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας, είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας στον κόσμο. Σε επίπεδο περιφερειών, η εταιρεία, που έχει επίσης ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη, στη Νότια Αμερική, στη Μέση Ανατολή και στη Νότια Αφρική, ενώ έχει ισχυρή παρουσία σε Βόρεια Αμερική και Άπω Ανατολή. Διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο 22 πλοίων ο οποίος θα ενισχυθεί έτι περαιτέρω με την προσθήκη τριών ακόμη κρουαζιερόπλοιων τα επόμενα χρόνια, αρχής γενομένης από φέτος.

Αντίστοιχα, η V Group SM SA είναι εταιρεία με έδρα τον Πειραιά και με ισχυρή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Βόρειας Αφρικής. Ο όμιλος έχει επιδείξει σταθερή ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια με περισσότερα από 130 εκατ. ευρώ σε ενεργητικό και 330 εργαζομένους.

Ως προς τον διαγωνισμό καθαυτόν, μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη β’ φάση του διαγωνισμού κατά την οποία οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους.