Νέος πρόεδρος στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο ο Γιάννης Σαρακάκης

Ο Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, Πρόεδρος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, εξελέγη νέος Πρόεδρος του Ελληνο-Aμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Σε δηλώσεις του, ο Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, διαδεχόμενος τον πρώην Πρόεδρο, Νικόλαο Μπακατσέλο και σε συνέχεια της επιτυχημένης θητείας της προηγούμενης διοίκησης του Επιμελητηρίου, τόνισε: «Όλοι μαζί, αξιοποιώντας την ισχυρή μας παρακαταθήκη, θα οδηγήσουμε το Επιμελητήριο στο μέλλον με ενότητα, όραμα και προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις. Θα αναδείξουμε τη συνεργασία ΗΠΑ–Ελλάδας και θα συμβάλλουμε στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα, επιταχύνοντας την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και προσελκύοντας στρατηγικές επενδύσεις.»

Παράλληλα, απευθυνόμενος στους εργαζομένους του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Kinsen, πρόσθεσε: «Πρόκειται για μία μεγάλη τιμή, όχι μόνο προσωπική, αλλά και για όλους εμάς. Η καλή φήμη του οργανισμού μας, την οποία έχουμε χτίσει εδώ και 103 χρόνια με συνέπεια, ακεραιότητα και υπευθυνότητα, συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτήν την εκλογή. Το σημαντικότερο είναι πως αυτή η φήμη είναι αποτέλεσμα της καθημερινής προσπάθειας όλων σας. Ο καθένας και η καθεμιά από εσάς, με την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το ήθος σας, έχετε συμβάλλει καθοριστικά σε αυτήν την αναγνώριση. Σας ευχαριστώ ειλικρινά.

Καθώς αναλαμβάνω αυτόν τον νέο ρόλο, το κάνω με υπερηφάνεια για όλα όσα εκπροσωπούμε. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε όλοι μαζί να δίνουμε το παράδειγμα στην επιχειρηματικότητα, στη δημόσια ζωή και στη συνολική μας προσφορά στην κοινωνία.»

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι μέλος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου από το 1948.

Στη νέα Εκτελεστική Επιτροπή του Ελληνο-Aμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου εκλέχτηκαν οι: Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, AbbVie Pharmaceuticals Α’ Αντιπρόεδρος, Βασίλης Καφάτος, Deloitte, B’ Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Κυριακίδης, Kyriakides Georgopoulos Law Firm, Γενικός Γραμματέας, Χρυσός Καβουνίδης, Boston Consulting Group, Ταμίας και μέλη οι: Σιάνα Κυριάκου ISO Hellas, Πάνος Πιτσιλλίδης, Johnson & Johnson MedTech, Κυριάκος Σαμπατακάκης, Accenture και Αντώνης Τσιμπούκης, CISCO Systems Hellas.

Αναλυτικά τα μέλη του νέου Δ.Σ. είναι οι: Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Aldemar Resorts, Κώστας Ανδριοσόπουλος, AKUO Energy Greece, Νικόλαος Βασιλείου, Bright Special Lighting, Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, METLEN Energy & Metals, Γιάννης Ενεπεκίδης, Effectus Government Relations and Strategic Communications, Σοφία Εφραίμογλου Κουνενάκη, Foundation of the Hellenic World, Κλώντια Καρύδη, The American College of Greece, Μιχάλης Κασιμιώτης, Hewlett Packard Enterprise, Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Foresight Strategy & Communications, Σπυρίδων Μανωλόπουλος, Space Hellas, Γιώργος Μαργώνης, Παπαστράτος, Παναγιώτης Μπερνίτσας, Bernitsas Law Firm, Λίτσα Παναγιωτοπούλου, E.VI.A. Intelligent Performance, Γεώργιος Παπαδημητρίου, EY Greece, Ζαχαρίας Ραγκούσης, Pfizer Hellas και Ιωάννης Σταυρόπουλος, Stavropooulos & Partners Law Office.