Κτηματολόγιο: Τι ισχύει με τους πίνακες στους Δήμους Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου

Τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 18:07

Ενημερώνουμε όσους έχουν ακίνητη περιουσία στους Δήμους Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ότι, προς αποφυγή συνωστισμού στο Γραφείο Κτηματογράφησης και στο Γραφείο Εξυπηρέτησης, εφόσον μέχρι την 11η Αυγούστου 2025, επισκεφθούν το Γραφείο Κτηματογράφησης και το Γραφείο Εξυπηρέτησης και αιτηθούν διόρθωση ή κλείσιμο ραντεβού, αυτό μπορεί να διεκπεραιωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, θεωρούμενο εμπρόθεσμο.

Επίσης, ενημερώνουμε τους πολίτες ότι υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλουν μέχρι την 29η Αυγούστου 2025, όσες αιτήσεις διόρθωσης/αναμόρφωσης βρίσκονται σε «προσωρινή καταχώριση» στο portal του Ελληνικού Κτηματολογίου, με την προϋπόθεση ότι έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στο σύστημα έως και την 11η Αυγούστου 2025.

Η διαδικασία της Ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Η ανάρτηση αφορά τις περιοχές:

  • Το Τμήμα Α του ΟΤΑ Π. Φαλήρου.
  • Το Τμήμα Β του ΟΤΑ Π. Φαλήρου και τον ΟΤΑ Καλλιθέας.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, εξασφαλίζοντας μια ομαλή και ξεκάθαρη διαδικασία χωρίς προσφυγές σε δικαστήρια.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:

  • Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)
  • Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

Εφόσον συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν συμφωνούν με κάποιο από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης, μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Ειδικότερα, για τις παρακάτω περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο Κτηματολόγιο Πρωτευούσης, μπορούν να προβούν στις εξής ενέργειες:

• Εάν είναι κάτοχοι ακινήτου που βρίσκεται εντός της περιοχής λειτουργίας του Κτηματολογίου Πρωτευούσης, και κατά την είσοδό τους, με την χρήση κωδικών taxisnet, δεν είναι εφικτό να ανευρεθεί καταχωρισμένο το δικαίωμα τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναμόρφωσης στοιχείων ανάρτησης. Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης, κατόπιν ραντεβού, και αφορά δικαιώματα κυριότητας και επικαρπίας για τους ΟΤΑ Καλλιθέας και Π. Φαλήρου (Τμήμα Β), καθώς και δικαιώματα εμπράγματων ασφαλειών για τον ΟΤΑ Καλλιθέας.

• Εάν είναι κάτοχοι ακινήτου, με αιτία κτήσης τη χρησικτησία, την κληρονομιά (χωρίς να διαθέτουν συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής ή άλλο ισοδύναμο τίτλο) ή κάποιο άλλο δικαίωμα, για το οποίο δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης, μπορούν να υποβάλλουν νέα δήλωση, στο Γραφείο Κτηματογράφησης ή μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, έως τις 11/08/2025, καταβάλλοντας και το τέλος κτηματογράφησης.

Από την έναρξη της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο.

 

