Οριακή άνοδος για τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας τον Ιούνιο

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,1% έναντι αύξησης 4,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2%.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,8%, έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
