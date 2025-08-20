#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οριακή άνοδος για τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας τον Ιούνιο

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, όμως, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,8%.

Οριακή άνοδος για τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας τον Ιούνιο

Δημοσιεύθηκε: 20 Αυγούστου 2025 - 12:13

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,1% έναντι αύξησης 4,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,8%, έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οριακά αυξήθηκε ο τζίρος των επιχειρήσεων το 2ο τρίμηνο

Μειώθηκαν 4,7% οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Πώς αντιστράφηκαν σε θετικές οι προσδοκίες στη βιομηχανία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,5% για τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο