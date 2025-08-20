Στο 1,74% ανέβηκε η απόδοση στη δημοπρασία 6μηνων εντόκων

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, διενεργήθηκε σήμερα Τετάρτη (20/8). Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,74%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 921 εκατ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,84 φορά.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.