Στο 1,74% ανέβηκε η απόδοση στη δημοπρασία 6μηνων εντόκων

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, διενεργήθηκε σήμερα Τετάρτη (20/8). Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,74%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 921 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,84 φορά.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.