ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,9% στον δείκτη τιμών υλικών κατασκευής τον Ιούλιο

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 4,3%.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,9% στον δείκτη τιμών υλικών κατασκευής τον Ιούλιο

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2025 - 12:17

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024 παρουσίασε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 5,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,3%. Κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024, σημειώθηκε επίσης αύξηση 0,3%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 4,3%, έναντι αύξησης 5,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων. 

 

