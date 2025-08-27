Χατζηδάκης: Στόχος είναι το μετρό μέχρι την Καλαμαριά να λειτουργήσει μέσα στο α' τρίμηνο του 2026

«Φέτος, για πρώτη φορά, ο κόσμος θα πάει στην Έκθεση Θεσσαλονίκης και με το μετρό! Και μάλιστα με το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επισκέφτηκε σήμερα το εργοτάξιο του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, καθώς και το Κέντρο Ελέγχου.

«Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι ότι, την επόμενη Πέμπτη, θα ξεκινήσουν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό έως την Καλαμαριά. Σταδιακά θα μπουν δηλαδή οι συρμοί στο καινούργιο κομμάτι του δικτύου για να κάνουν τις αναγκαίες δοκιμές. Στόχος είναι το μετρό μέχρι την Καλαμαριά να λειτουργήσει μέσα στο α' τρίμηνο του 2026», σημειώνει και προσθέτει:

Επίσης, έχουν ήδη παραδοθεί 4 από τους καινούργιους συρμούς που θα έρθουν για να καλύψουν και το καινούργιο δίκτυο. Στο τέλος της διαδρομής, θα υπάρχει μια πολύ υψηλή συχνότητα ανάμεσα στους συρμούς δρομολογίων της τάξεως του ενάμιση λεπτού. Και επιπλέον, ήδη ξεκίνησαν να τοποθετούνται τα μηχανήματα POS για την αγορά εισιτηρίου. Και μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουν τοποθετηθεί όλα».

Και η ανάρτηση του κ. Χατζηδάκη καταλήγει: «Σήμερα, μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Νίκο Κουρέτα επισκέφθηκα το εργοτάξιο του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και ενημερώθηκα για την πορεία των εργασιών. Είχα την ευκαιρία ακόμα να δω το υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου. Και τέλος, έκανα και ο ίδιος μια διαδρομή με το μετρό. Η Θεσσαλονίκη στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών ανεβαίνει κατηγορία. Και στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουμε και με άλλα βήματα μπροστά!».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ