#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χατζηδάκης: Στόχος είναι το μετρό μέχρι την Καλαμαριά να λειτουργήσει μέσα στο α' τρίμηνο του 2026

"Την επόμενη Πέμπτη, θα ξεκινήσουν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό έως την Καλαμαριά», αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Χατζηδάκης: Στόχος είναι το μετρό μέχρι την Καλαμαριά να λειτουργήσει μέσα στο α τρίμηνο του 2026

Δημοσιεύθηκε: 27 Αυγούστου 2025 - 21:15

«Φέτος, για πρώτη φορά, ο κόσμος θα πάει στην Έκθεση Θεσσαλονίκης και με το μετρό! Και μάλιστα με το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επισκέφτηκε σήμερα το εργοτάξιο του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, καθώς και το Κέντρο Ελέγχου.

«Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι ότι, την επόμενη Πέμπτη, θα ξεκινήσουν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό έως την Καλαμαριά. Σταδιακά θα μπουν δηλαδή οι συρμοί στο καινούργιο κομμάτι του δικτύου για να κάνουν τις αναγκαίες δοκιμές. Στόχος είναι το μετρό μέχρι την Καλαμαριά να λειτουργήσει μέσα στο α' τρίμηνο του 2026», σημειώνει και προσθέτει:

Επίσης, έχουν ήδη παραδοθεί 4 από τους καινούργιους συρμούς που θα έρθουν για να καλύψουν και το καινούργιο δίκτυο. Στο τέλος της διαδρομής, θα υπάρχει μια πολύ υψηλή συχνότητα ανάμεσα στους συρμούς δρομολογίων της τάξεως του ενάμιση λεπτού. Και επιπλέον, ήδη ξεκίνησαν να τοποθετούνται τα μηχανήματα POS για την αγορά εισιτηρίου. Και μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουν τοποθετηθεί όλα».

Και η ανάρτηση του κ. Χατζηδάκη καταλήγει: «Σήμερα, μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Νίκο Κουρέτα επισκέφθηκα το εργοτάξιο του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και ενημερώθηκα για την πορεία των εργασιών. Είχα την ευκαιρία ακόμα να δω το υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου. Και τέλος, έκανα και ο ίδιος μια διαδρομή με το μετρό. Η Θεσσαλονίκη στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών ανεβαίνει κατηγορία. Και στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουμε και με άλλα βήματα μπροστά!».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χατζηδάκης: Προτεραιότητα να δώσουμε νέα αναπτυξιακή πνοή στη Δυτική Μακεδονία

Χατζηδάκης: Η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων

Ξεκίνησε η εγκατάσταση «POS» στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων του Μετρό Θεσσαλονίκης

Χατζηδάκης: Καμία έκπτωση στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ όποιοι και αν εμπλέκονται

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο