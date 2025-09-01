#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κυρανάκης: «Στο τιμόνι» από σήμερα 155 νέοι οδηγοί στα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης

Η προσθήκη σημαίνει περισσότερα λεωφορεία, πιο συχνά δρομολόγια και καλύτερη εξυπηρέτηση για τον επιβάτη, τόνισε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Κυρανάκης: «Στο τιμόνι» από σήμερα 155 νέοι οδηγοί στα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:58

Με την επιστροφή στα χειμερινά δρομολόγια, οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης ενισχύονται με ουσιαστικό τρόπο: 155 νέοι οδηγοί αναλαμβάνουν από σήμερα καθήκοντα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των οδηγών του ΟΑΣΘ στους 974. Αυτό συνεπάγεται αυξημένη συχνότητα των δρομολογίων, ενώ ταυτόχρονα στους δρόμους της πόλης κυκλοφορούν περισσότερα καινούργια και καλοσυντηρημένα λεωφορεία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Θεσσαλονίκη. 155 νέοι οδηγοί μπαίνουν στην οικογένεια του ΟΑΣΘ και συνολικά 974 βρίσκονται πλέον στο τιμόνι. Αυτό σημαίνει περισσότερα λεωφορεία, πιο συχνά δρομολόγια και καλύτερη εξυπηρέτηση για τον επιβάτη. Η δέσμευσή μας είναι απλή: οι συγκοινωνίες της πόλης να δουλεύουν σωστά και να σέβονται τον χρόνο του κόσμου.

Ο στόλος του ΟΑΣΘ περιλαμβάνει ήδη 156 καινούργια λεωφορεία -110 ηλεκτροκίνητα ιδιόκτητα που κυκλοφορούν από τον Μάιο του 2024 και 46 ντιζελοκίνητα με leasing που δρομολογήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Το επόμενο βήμα είναι τον Ιούνιο του 2026, με την προσθήκη 50 μεγάλων, αρθρωτών ηλεκτροκίνητων λεωφορείων μέσω διεθνούς διαγωνισμού, χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στρατηγικός στόχος παραμένει μέχρι το τέλος του 2027 ολόκληρος ο στόλος του ΟΑΣΘ να αποτελείται αποκλειστικά από νέα λεωφορεία, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλικό προς τον πολίτη δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πρεμιέρα με αυξημένη πληρότητα για το NYX Hotel στη Θεσσαλονίκη

Κυρανάκης: Σε δύο φάσεις η σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ

Τι συζήτησε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ με τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη

Θεοδωρικάκος: €300 εκατ. για παραγωγικές επενδύσεις στη Μακεδονία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο