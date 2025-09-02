ΕΔΟΑ: Παρέμβαση για την πρόωρη συγκομιδή και παράνομη διακίνηση ατυποποίητων ακτινιδίων

Με επείγουσα επιστολή της στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ακτινιδίου (ΕΔΟΑ) κρούει για μία ακόμη χρονιά τον κώδωνα του κινδύνου καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η πρόωρη κοπή (με χαμηλά σάκχαρα) και η παράνομη διακίνηση ατυποποίητων ακτινιδίων.

Η ΕΔΟΑ ζητά και πάλι την εντατικοποίηση, από τις αρμόδιες Αρχές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και των Περιφερειών της χώρας, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, των ελέγχων με μικτά συνεργεία σε όλα τα επίπεδα (συνοδευτικά πιστοποιητικά, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, ποικιλίες ακτινιδίων, μέσα συσκευασίας, νόμιμα φορολογικά παραστατικά, κ.λπ.), στους συνοριακούς σταθμούς, στα λιμάνια και στο εσωτερικό της χώρας (οπωρώνες, τυποποιητήρια-συσκευαστήρια, ψυγεία, εθνικές οδούς, κ.λπ.) και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες.

Η ραγδαία ανάπτυξη της καλλιέργειας και αντίστοιχα της παραγωγής του ακτινιδίου στη χώρα μας και μάλιστα με άναρχο τρόπο επιδεινώνει κάθε χρόνο το χρονίζον και κρίσιμο αυτό ζήτημα, που έρχεται από τη μια σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και από την άλλη καταστρέφει την εικόνα των ελληνικών ακτινιδίων στο εξωτερικό, υποβαθμίζοντας σοβαρά την ποιότητα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του φρούτου.

Η ΕΔΟΑ ζήτησε επίσης τον ορισμό ημερομηνίας κοπής και για την ποικιλία Τσεχελίδη, μέτρο που θα συμβάλει στον περιορισμό του παραπάνω προβλήματος.