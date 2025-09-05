Φρέναρε στο 1,7% η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2ο τρίμηνο

Κατέβασε ρυθμό η ελληνική οικονομία το 2ο τρίμηνο καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ανάπτυξη ήταν +0,6% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2024 (ετήσια) παρουσίασε άνοδο κατά 1,7%. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το εξάμηνο τρέχει με 1,95%.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,03%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,6%.

Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,2% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,5%.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Πώς εξηγεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την επιβράδυνση του ΑΕΠ

Σημαντική επίδραση στο ΑΕΠ είχε η μείωση του ρυθμού μεταβολής των αποθεμάτων, καθώς η μεταβολή σε σταθερές τιμές ανήλθε σε 632 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι 1,7 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 2,2 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 6,5%, η ιδιωτική κατανάλωση κατά 1,1% και οι εξαγωγές κατά 1,9%, ενώ καταγράφηκε και μείωση των εισαγωγών κατά 3,2%. Το ύψος των επενδύσεων στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 είναι σε σταθερά μεγέθη το υψηλότερο από το 2010 και ύστερα.

Όπως τονίζεται, τα ανωτέρω στοιχεία του 2ου τριμήνου είναι εντός του εύρους προβλέψεων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πολλώ δε μάλλον λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή συγκυρία. Ο στόχος του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης της τάξης του 2,3% δεν μεταβάλλεται, κάτι που προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές προβλέψεις της.

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχή του δεύτερου τριμήνου, και συγκεκριμένα στις 2 Απριλίου, υπήρξε η ανακοίνωση των δασμών από τις ΗΠΑ στην Ε.Ε. και σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικής διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας, κάτι που επηρέασε τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ίδιο τρίμηνο υπήρξαν σημαντικές αναταραχές στη Μέση Ανατολή, με επιπτώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και αυξημένη διακύμανση των τιμών της ενέργειας, επιτείνοντας τη σχετική αβεβαιότητα. Στη χώρα μας οι ανωτέρω εξελίξεις επηρέασαν κυρίως μέσω της μείωσης του ρυθμού μεταβολής των αποθεμάτων, σηματοδοτώντας ανάλωση αποθεμάτων έναντι νέων παραγγελιών, όπως αποτυπώνεται και στα επιμέρους στοιχεία.

Παρ’ όλα τα ανωτέρω, είναι σημαντικό ότι οι επενδύσεις ανέκαμψαν σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,5% σε ετήσια βάση και 7,4% έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Προς την κατεύθυνση αυτή συνεισέφερε και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με συνολικές απορροφήσεις ύψους 3,26 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2025, έναντι 2,35 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2024. Σημειώνεται ότι οι απορροφήσεις αναμένονται ακόμη υψηλότερες τα επόμενα δύο τρίμηνα, μετά και την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 500 εκατ. ευρώ, που θα διατεθούν το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, οι συνολικές απορροφήσεις του εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2ο εξάμηνο του 2025 εκτιμώνται σε 9,5 δισ. ευρώ, έναντι 5 δισ. ευρώ που ανήλθαν στο 1ο εξάμηνο του 2025, με θετικές επιδράσεις στους ρυθμούς ανάπτυξης των επόμενων τριμήνων.

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί την αναπτυξιακή δυναμική της, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί πιο έντονα τα επόμενα τρίμηνα. Η αυξημένη τουριστική κίνηση, η υλοποίηση του μεγαλύτερου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα, η σημαντική επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα νέα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος που έχουν ανακοινωθεί και υλοποιούνται τα περισσότερα εξ αυτών το δεύτερο εξάμηνο του έτους, και η σχετική μείωση της ακραίας αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε το προηγούμενο τρίμηνο, αποτελούν βάσιμους λόγους προς αυτή την κατεύθυνση.

Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της ανάπτυξης, την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αναπτυξιακή δυναμική.