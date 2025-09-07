#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τι απαντά το ΥΠΕΘΟ για την ευρωπαϊκή οδηγία μείωσης του ΦΠΑ

Οι διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής της σχετικής οδηγίας ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο και άρα η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Επιτροπή δεν θα συνεχιστεί, εκτιμούν κύκλοι του ΥΠΕΘΟ.

Τι απαντά το ΥΠΕΘΟ για την ευρωπαϊκή οδηγία μείωσης του ΦΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 7 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:59

Προαιρετική οδηγία και όχι υποχρέωση της χώρας, σημειώνουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την κοινοτική οδηγία που επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά από ερώτηση δημοσιογράφου στον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνέντευξή του στη ΔΕΘ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

«Σχετικά με την ερώτηση δημοσιογράφου στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τη μη εναρμόνιση της κυβέρνησης με Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, για την οποία μάλιστα η Κομισιόν «προειδοποιεί με παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο", η πραγματικότητα είναι:

Προφανώς δεν ισχύει.

Η σχετική Οδηγία καθιστά προαιρετική τη δυνατότητα για το ποια προϊόντα έχουμε σε μειωμένο και ποια σε υψηλό ΦΠΑ και όχι υποχρέωση της χώρας. Η φορολογική πολιτική εντός ευρωπαϊκού πλαισίου συνιστά κυρίαρχη δυνατότητα των κρατών-μελών.

Οι διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής της σχετικής οδηγίας ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο και άρα η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Επιτροπή δεν θα συνεχιστεί.

Η Ελλάδα έχει ήδη μειωμένο ΦΠΑ σε πολλές περισσότερες κατηγορίες από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πιερρακάκης: Καταλύτης και επιταχυντής ανάπτυξης το Υπερταμείο

Πιερρακάκης: Προανήγγειλε φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στην αντιμετώπιση του δημογραφικού

ΑΑΔΕ: Αυτόματα η μεταβολή ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ

Οι πέντε άξονες για ενίσχυση της εξωστρέφειας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο