Σήμερα και αύριο οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για εκπαιδευτικούς ΔΥΠΑ

Οι προσλήψεις αφορούν προσωρινούς αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ενός σχολικού έτους.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:23

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καλεί τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση–δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2025–2026.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι προσλήψεις αφορούν Προσωρινούς Αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ενός σχολικού έτους, για την κάλυψη αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Από την Πέμπτη 11/09/2025, ώρα 14:00 έως την Παρασκευή 12/09/2025, ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις–δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα: https://vet.dypa.gov.gr/dypa-calendar-front/

