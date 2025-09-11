#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ και στη ναυπηγική βιομηχανία

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέδειξε τη στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία με την κρατική αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC, που επένδυσε 125 εκατ. ευρώ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Τάκης Θεοδωρικάκος: Στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ και στη ναυπηγική βιομηχανία

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:49

Τις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας επισκέφτηκε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, όπου συναντήθηκε με τον αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ. Παρόντες στα ναυπηγεία ήταν επίσης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, o υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και ο επιτετραμμένος της αμερικανικής πρεσβείας, Τζος Χακ. Τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Onex Shipyards & technologies, Πάνος Ξενοκώστας.

Περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν από τη διοίκηση της εταιρείας για την πορεία της επένδυσης, αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος - στην συνάντησή του με τον κ. Μπέργκαμ στην οποία ήταν παρούσα και η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη - ανέδειξε τη στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία με την κρατική αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC, που επένδυσε 125 εκατ. ευρώ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Επίσης, επισήμανε τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης για την αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας με την ένταξή της στις στρατηγικές επενδύσεις. Και προσέθεσε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης αντιμετωπίζει θετικά τις προοπτικές ευρύτερης αξιοποίησης του χώρου ως λιμενικό, εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο.

Παράλληλα, υπογράμμισε και την εξαγγελία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για ξεχωριστό καθεστώς, με ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης, για νέα κίνητρα στην αμυντική βιομηχανία και τις δυνατότητες ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επίσκεψη του πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια με δίκαιο τρόπο

Θεοδωρικάκος: Παράταση στις γενικές συνελεύσεις των φαρμακευτικών

Επίσκεψη Τάκη Θεοδωρικάκου στην Elpen

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο