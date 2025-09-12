Πτώση στον Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιούλιο

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,1% έναντι πτώση 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.
Ο Γενικός Δείκτης τον Ιούλιο του 20205, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,5% έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,6% έναντι μείωσης 5,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.