Βουτιά 34,1% στις κενές θέσεις εργασίας το 2ο τρίμηνο

Καταγράφηκαν από την στατιστική αρχή 30.834 θέσεις έναντι 58.941.

Βουτιά 34,1% στις κενές θέσεις εργασίας το 2ο τρίμηνο

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:37

Ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας κατά το Β’ τρίμηνο 2025 παρουσιάζει μείωση κατά 34,1% σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο 2024 (38.834 και 58.941 αντίστοιχα), έναντι αύξησης 58,8% που παρουσίασε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β’ τριμήνου έτους 2024 προς το Β’ τρίμηνο 2023.

 

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

