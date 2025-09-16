Χατζηδάκης: «Μαγνήτης» για νέες επενδύσεις το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει σήμερα η χώρα μας σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας ανέδειξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στο Athens International Investor Summit. Το συνέδριο διοργανώνει το Υπερταμείο σε συνεργασία με τη Blackrock, με αφορμή την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών, το οποίο θα λειτουργεί ως καταλύτης για την προσέλκυση ξένων και Ελλήνων επενδυτών.

Σήμερα η χώρα μας, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα στους επενδυτές, καθώς συνδυάζει τα ακόλουθα έξι θετικά στοιχεία:

Υψηλές αναμενόμενες αποδόσεις λόγω του μειωμένου αλλά ακόμη μεγάλου επενδυτικού κενού και της σταθερής δυναμικής ανάπτυξης.

αναμενόμενες αποδόσεις λόγω του μειωμένου αλλά ακόμη μεγάλου επενδυτικού κενού και της σταθερής δυναμικής ανάπτυξης. Μακροοικονομική σταθερότητα , που υποστηρίζεται από τον χαμηλό πληθωρισμό και τον χαμηλό συναλλαγματικό κίνδυνο ως μέλος της Ευρωζώνης, καθώς και από την υγιή δημοσιονομική διαχείριση.

, που υποστηρίζεται από τον χαμηλό πληθωρισμό και τον χαμηλό συναλλαγματικό κίνδυνο ως μέλος της Ευρωζώνης, καθώς και από την υγιή δημοσιονομική διαχείριση. Στρατηγικό γεωοικονομικό πλεονέκτημα που συνδυάζει την άμεση πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά υψηλού εισοδήματος και την κεντρική θέση στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.

γεωοικονομικό πλεονέκτημα που συνδυάζει την άμεση πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά υψηλού εισοδήματος και την κεντρική θέση στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Άνευ προηγουμένου εισροή κεφαλαίων από την Ε.Ε., αναλογικά μεγαλύτερη από το Σχέδιο Μάρσαλ.

κεφαλαίων από την Ε.Ε., αναλογικά μεγαλύτερη από το Σχέδιο Μάρσαλ. Μια κυβέρνηση φιλική προς τις επιχειρήσεις, με σταθερό ιστορικό μεταρρυθμίσεων και σταθερή δέσμευση να συνεχίσει την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού της προγράμματος.

προς τις επιχειρήσεις, με σταθερό ιστορικό μεταρρυθμίσεων και σταθερή δέσμευση να συνεχίσει την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού της προγράμματος. Πολιτική και θεσμική σταθερότητα -κάτι που δεν είναι δεδομένο σε πολλές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ευρωπαϊκών.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών, θυγατρική του Υπερταμείου με αρχικό κεφάλαιο 300 εκατ. ευρώ ιδρύθηκε με νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο ίδιος ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το θεσμικό πλαίσιο βασίζεται στο επιτυχημένο μοντέλο άλλων κρατικών επενδυτικών ταμείων και προβλέπει ότι το Ταμείο θα λειτουργεί με σύγχρονους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνεια.

Στάθηκε επίσης στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια σημειώνοντας την υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ε.Ε. ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων, την αποκλιμάκωση του χρέους, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

«Η Ελλάδα», τόνισε, «έχει σήμερα τη μοναδική ευκαιρία να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να καταστεί ηγέτης σε τομείς όπου διαθέτουμε φυσικό συγκριτικό πλεονέκτημα». Οι τομείς αυτοί, πέρα από τον τουρισμό, τη ναυτιλία τη βιομηχανία τροφίμων και τη φαρμακοβιομηχανία, περιλαμβάνουν:

Την ενέργεια , τομέας στον οποίο η Ελλάδα πρωτοπορεί με 50% «πράσινη» παραγωγή το 2024 που ανέδειξε τη χώρα σε εξαγωγέα.

, τομέας στον οποίο η Ελλάδα πρωτοπορεί με 50% «πράσινη» παραγωγή το 2024 που ανέδειξε τη χώρα σε εξαγωγέα. Τα δίκτυα (ενέργεια, μεταφορές, ψηφιακά) που καθιστούν την Ελλάδα στρατηγικό κόμβο περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας.

(ενέργεια, μεταφορές, ψηφιακά) που καθιστούν την Ελλάδα στρατηγικό κόμβο περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας. Την άμυνα , σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενδυνάμωση του τομέα.

, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενδυνάμωση του τομέα. Την ανώτατη εκπαίδευση. «Τέσσερα πανεπιστήμια έχουν ήδη προχωρήσει στην ίδρυση παραρτημάτων στη χώρα. Ακολουθούν και άλλα. Η Ελλάδα θα μπορούσε σύντομα να εξελιχθεί σε παγκόσμιο κέντρο διεθνούς εκπαίδευσης», ανέφερε.

«Ταυτόχρονα, η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην Ε.Ε. και στη γεωπολιτική συμμαχία της Δύσης. Ως εκ τούτου, αποτελεί ιδανικό τόπο για τοποθέτηση (friend-shoring, near-shoring και ανακατανομή επενδύσεων)», τόνισε.

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των ευκαιριών που αναδεικνύονται. Ο σχεδιασμός στηρίζεται στην δημοσιονομική σοβαρότητα «που αποτελεί θεμέλιο της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης», και την επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών με έμφαση σε τέσσερις τομείς:

Περαιτέρω μείωση των φόρων με αξιοποίηση των πόρων που προκύπτουν από την ανάπτυξη και την πάταξη της φοροδιαφυγής.

με αξιοποίηση των πόρων που προκύπτουν από την ανάπτυξη και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με μείωση της γραφειοκρατίας, επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, άρση εμποδίων και αναμόρφωση του χωροταξικού σχεδιασμού.

με μείωση της γραφειοκρατίας, επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, άρση εμποδίων και αναμόρφωση του χωροταξικού σχεδιασμού. Βελτίωση της χρηματοδότησης με ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα, ενδυνάμωση του Χρηματιστηρίου, αύξηση των δημοσίων επενδύσεων.

με ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα, ενδυνάμωση του Χρηματιστηρίου, αύξηση των δημοσίων επενδύσεων. Αναβάθμιση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού.

«Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Εντάσσεται σε μια πορεία διαρκών μεταρρυθμίσεων, ανανέωσης της εμπιστοσύνης και τολμηρών επενδύσεων στο μέλλον της Ελλάδας. Μια πορεία που θα επιτρέψει στη χώρα μας όχι μόνο να παραμείνει σε ανοδική τροχιά, αλλά και να αναδειχθεί σε πραγματικό ηγέτη στον τομέα της καινοτομίας, της ανθεκτικότητας και της ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή».