Ιδρύεται «Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών» με κεφάλαια 303 εκατ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε την ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF) από το βήμα του Athens International Investor Summit (AIIS) με θέμα «Investing in Innovation and Infrastructure as Drivers of Growth».

Στη Σύνοδο, όπως κάνει γνωστό σχετική ανακοίνωση, συμμετείχαν κορυφαίοι διεθνείς επενδυτές, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και κορυφαία στελέχη της αγοράς – μεταξύ αυτών περισσότεροι από 40 παγκόσμιοι οργανισμοί που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία άνω των 20 τρισ. δολαρίων. Στη Σύνοδο συζητήθηκαν οι θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας, ως προορισμός χαμηλού ρίσκου και υψηλών αποδόσεων για θεσμικά κεφάλαια, χάρη στη συνετή δημοσιονομική πολιτική, τη μεταρρυθμιστική δυναμική και το σαφές στρατηγικό όραμα της χώρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα τελευταία έτη η χώρα έχει γυρίσει σελίδα, καταγράφοντας σταθερά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: «Πιστεύω ότι υπάρχει μία γενική κατανόηση ότι αυτή η αλλαγή σελίδας στην Ελλάδα ήρθε για να μείνει. Η δουλειά μου είναι να διασφαλίσω ότι οι αλλαγές που έχουμε υλοποιήσει είναι μη αναστρέψιμες. Αυτή είναι η δέσμευσή μου προς την επενδυτική κοινότητα.

Αναπτυσσόμαστε με πολύ υψηλότερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ ταυτόχρονα μειώνουμε τους φόρους, εστιάζουμε στις ιδιωτικές επενδύσεις, προωθούμε την επιχειρηματικότητα και βελτιώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον».

Στη συζήτηση συμμετείχαν, επίσης, ο Adebayo Ogunlesi, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Global Infrastructure Partners (μέλος του ομίλου BlackRock), καθώς και ο Philipp Hildebrand, Αντιπρόεδρος της BlackRock.

Ο κ. Hildebrand δήλωσε: «Ο οικονομικός μετασχηματισμός της Ελλάδας αποτελεί απόδειξη συνέπειας και αποφασιστικότητας της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού. Καθώς οι ανάγκες για υποδομές αυξάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι απαραίτητη. Όχι μόνο για να καλυφθούν οι σημερινές απαιτήσεις, αλλά και για να διαμορφωθεί ένα ανθεκτικό και ανταγωνιστικό μέλλον.

Πρόκειται για μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ δημόσιων θεσμών και ιδιωτικών επενδυτών. Η BlackRock είναι περήφανη που συμβάλλει σε αυτή την πρόοδο, συνεργαζόμενη με κυβερνήσεις, για την επίτευξη μακροχρόνιων θετικών αποτελεσμάτων».

Το Υπερταμείο/Growthfund εξελίσσεται σε Sovereign Wealth Fund

Με την ενεργοποίηση του νέου επενδυτικού του βραχίονα, του Hellenic Innovation and Infrastructure Fund (HIIF), αλλά και την ανάπτυξη των υφιστάμενων εργαλείων του στους τομείς της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της άμυνας, όπως το Ταμείο PHAISTOS για την προώθηση επενδύσεων σε έργα 5G, το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας Άμυνας (ΕΛΚΑΚ) και το PHAROS AI Factory, το πρώτο εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης, το Growthfund δημιουργεί μια ολοκληρωμένη Πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδύσεων, με ενισχυμένη εταιρική διακυβέρνηση, διαφάνεια και συνεργασία.

Το HIIF, το νεοσύστατο επενδυτικό όχημα του Υπερταμείου ξεκινά τη λειτουργία του με αρχικό κεφάλαιο €303 εκατομμύρια. Η πρώτη επένδυση του Ταμείου θα υλοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών, ενώ στόχος είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους €1 δισ. τα επόμενα χρόνια.

Το Υπερταμείο – είτε αυτόνομα, είτε μέσω του νέου Ταμείου – εξετάζει ήδη μια σειρά έργων στους τομείς της Νέας Οικονομίας, όπου θα συμμετέχει ως συνεπενδυτής, με έμφαση σε Data Centres, πράσινη ενέργεια, μπλε και κυκλική οικονομία, βιοτεχνολογία, αγροτεχνολογία, διαχείριση υδάτων και άλλα. Εκτιμάται ότι στους τομείς αυτούς μπορούν να πραγματοποιηθούν επενδύσεις άνω των 20 δισ. ευρώ τα επόμενα έτη στη χώρα μας.

Τι είναι το HIIF

Το νέο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών εντάσσεται στον θεσμικό μετασχηματισμό του Υπερταμείου σε σύγχρονο Sovereign Wealth Fund, ευθυγραμμισμένο με τις διεθνείς πρακτικές, και φιλοδοξεί να αποτελέσει μέρος του κεντρικού επενδυτικού βραχίονα της χώρας για την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) σε κρίσιμους τομείς.

Το Ταμείο:

Αποτελεί μόχλευση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Αποτελεί εξ ολοκλήρου θυγατρική του Growthfund.

του Growthfund. Θα λειτουργεί ως συμμέτοχος μειοψηφίας, καθορίζοντας τους όρους της επένδυσης σε εμπορική βάση και συμμετέχοντας ισότιμα (pari passu) με τους ιδιώτες εταίρους.

Η BlackRock FMA υποστήριξε την προετοιμασία για την υλοποίησή του.

Ξεκινά τη λειτουργία του με €300 εκατ. και στόχο σημαντικής διερύνσης.

Το ύψος των αρχικών επενδύσεων θα ανέρχεται σε €45 εκατ. ανά επένδυση, με εξαιρέσεις που απαιτούν έγκριση Δ.Σ.

Λειτουργεί με ανεξάρτητη διακυβέρνηση και επενδυτική πειθαρχία.

Το Ταμείο έχει ήδη ολοκληρώσει τα βασικά οργανωτικά και θεσμικά βήματα, με την επιλογή τεχνοκρατικής Διοίκησης από το Υπερταμείο και εισέρχεται σε φάση υλοποίησης, με στόχο τουλάχιστον μία επένδυση έως το τέλος του 2025.

έως το τέλος του 2025. Θα διατηρήσει ισορροπημένο επενδυτικό προφίλ μεταξύ εμπορικής απόδοσης και του ρόλου του ως επιταχυντή για την ελληνική οικονομία.

Στόχευση σε Τομείς με μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική

Tο HIIF θα επικεντρωθεί σε:

Ψηφιακές Υποδομές : Έργα που θα επιταχύνουν τη συνδεσιμότητα και θα αναβαθμίσουν τις «έξυπνες» υπηρεσίες.

: Έργα που θα επιταχύνουν τη συνδεσιμότητα και θα αναβαθμίσουν τις «έξυπνες» υπηρεσίες. Πράσινη Μετάβαση : Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απανθρακοποίηση και έργα που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απανθρακοποίηση και έργα που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ενέργεια : Στρατηγικές επενδύσεις που θα εδραιώσουν την Ελλάδα ως περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

: Στρατηγικές επενδύσεις που θα εδραιώσουν την Ελλάδα ως περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. Κυκλική Οικονομία : Καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση πόρων.

: Καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση πόρων. Γαλάζια Οικονομία: Βιώσιμη ανάπτυξη ναυτιλιακής βιομηχανίας και λιμενικών υποδομών.

• Εξυπηρετώντας τις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας.

• Η επενδυτική στρατηγική και η πολιτική διαχείρισης κινδύνων του Ταμείου ενισχύουν αυτήν την τοπική εστίαση, προωθώντας μετρήσιμο εθνικό αναπτυξιακό αποτύπωμα, με συμβολή στο ΑΕΠ και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το HIIF θα λειτουργεί συμπληρωματικά - και όχι ανταγωνιστικά - με τη δραστηριότητα της αγοράς.

Οι δηλώσεις

Η Σύνοδος άνοιξε με μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος τόνισε: «Η Ελλάδα δεν είναι απλώς άλλη μία χώρα της Ευρωζώνης. Μετά από ένα κύμα μεταρρυθμίσεων, είναι μια χώρα που ενσαρκώνει όλες τις θεσμικές αρετές μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι’ αυτό μπορούμε τώρα να πραγματοποιήσουμε τις επενδύσεις και να τις κάνουμε να πετύχουν.

Πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια ώριμη χώρα της Ευρωζώνης, μπορεί επίσης να προσφέρει στους διεθνείς επενδυτές μοναδικές ευκαιρίες, καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, συνδυάζοντας τον εκσυγχρονισμό με ορισμένες γεωγραφικές αρετές».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε:

«Με το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), το Υπερταμείο ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο του ως αξιόπιστος εταίρος για διεθνείς επενδυτές. Το νέο Ταμείο ξεκινά με αρχικό κεφάλαιο €303 εκατ., ενώ η πρώτη επένδυση θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Στόχος μας είναι, τα επόμενα χρόνια, να προσελκύσουμε επενδύσεις ύψους €1 δισ. στην ελληνική οικονομία, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία».

Κατά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος κλείνει τις εργασίες της Συνόδου, η διασφάλιση ενός διαφανούς και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, αποτελεί μακροπρόθεσμη δέσμευση της κυβέρνησης.

Στη Σύνοδο, συμμετείχε και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος αναφέρθηκε στις μακροοικονομικές προοπτικές και το επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Το συνέδριο

Το AIΙS ξεκίνησε με μια fireside συζήτηση με θέμα «Investment Foundations for the Future – The Catalytic Impact of the New Investment Fund», με συντονιστή τον Giovanni Sandri, Επικεφαλής Νότιας Ευρώπης της BlackRock, και κεντρικό ομιλητή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του HIIF, Στέλιο Φράγκo.

Στο πάνελ με θέμα την ενεργειακή μετάβαση, ο Ιωάννης Τσακίρης, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, συντόνισε συζήτηση με τον Σταύρο Παπασταύρου, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Γιώργο Στάσση, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ και τον Κώστα Παπαμαντέλο, επενδυτή στον τομέα της Ενέργειας.

Η συζήτηση στη συνέχεια επικεντρώθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου logistics, με τον Μιχάλη Αργυρού, Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, να συντονίζει συζήτηση με τον Χρήστο Δήμα, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Γιώργο Περιστέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και τον Jorge Gil Villen, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Global Infrastructure Partners.

Στη θεματική της καινοτομίας και venture capital, ο Ανδρέας Σταυρόπουλος, Partner στην Threshold Ventures και Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Υπερταμείο, συντόνισε συζήτηση με την Eirini Schlosser, Ιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλο της Dyania Health, τον Βύρωνα Νικολαΐδη, Ιδρυτή & Διευθύνοντα Σύμβουλο της PeopleCert, και τον Δημήτριο Κόττα, Ιδρυτή & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Delian Alliance Industries.

Τέλος, ο Γιάννης Παπαχρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, μαζί με τον Alex Fotakidis, Partner της CVC Greece, και τον Karim Mourad, Global Head of Infrastructure στην Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), συζήτησαν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα επενδυτικά εγχειρήματα στην Ελλάδα.

Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε με τρεις συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας υψηλού επιπέδου, με αντικείμενο: