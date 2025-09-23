Δήμας: Εντός του 2026 η παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Στις οδικές και παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα για την ασφάλεια των οδηγών και την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Αττικής Οδού, αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας στο ΕΡΤnews ο οποίος παρουσίασε μια σειρά από κρίσιμα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στον κόμβο Μεταμόρφωσης ο υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι το πρόβλημα δημιουργείται καθώς οι οδηγοί πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα οχήματα προς Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μποτιλιάρισμα.

Η παρέμβαση, θα διαχωρίσει τις δύο κατευθύνσεις καθώς η νέα ρύθμιση τις ανεξαρτητοποιεί. Από Ελευσίνα θα μπαίνουν στην Αττική οδό πριν και προς αεροδρόμιο θα βγαίνουν πιο μετά, σε απόσταση 150 μέτρων.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η σύγκλιση σε μία λωρίδα και μειώνεται η συμφόρηση. «Δεν πρόκειται για νέα έξοδο, αλλά διαφοροποίηση», διευκρίνισε ο κ. Δήμας προσθέτοντας ότι η ρύθμιση θα διπλασιάσει τον όγκο των αυτοκινήτων.

Για την παρέμβαση θα υπάρξουν μέτρα κυκλοφορίας και η ολοκλήρωσή της αναμένεται να είναι έτοιμη εντός του 2026.

Ο υπουργός Υποδομών αναφέρθηκε επίσης και στα εξής έργα:

Παρέμβαση στον κόμβο Σκαραμαγκά: Η σύνδεση της Περιφερειακής Αιγάλεω με την Αττική Οδό μέσω του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά προκηρύσσεται μέσα στον Οκτώβριο, με προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ. Το έργο αναμένεται να μειώσει την παρουσία βαρέων οχημάτων στον Κηφισό και να ανακουφίσει τη δυτική Αθήνα.

Οδός Κύμης: Η επέκταση της οδού Κύμης δεν βρίσκεται στον άμεσο σχεδιασμό, ωστόσο εξετάζονται συνολικά οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της κυκλοφορίας.

Πατρών – Πύργου: Έτοιμο το έργο μέχρι το Νοέμβριο 2025: Τα πρώτα 65 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος θα δοθούν στην κυκλοφορία στις 31 Οκτωβρίου 2025, ενώ το υπόλοιπο τμήμα θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2025.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη μειώσει κατά 15% την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Η επέκταση προς Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς, θα παραδοθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.

FlyOver Θεσσαλονίκης: Στο 30% η κατασκευή – Ολοκλήρωση το 2027

Το έργο FlyOver, που θα διπλασιάσει τη δυνατότητα κυκλοφορίας οχημάτων (από 5.000 σε 10.000 οχήματα), έχει φτάσει στο 30% της κατασκευής και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027.

Ε65 – Σύνδεση Δυτικής Μακεδονίας με Στερεά Ελλάδα: Το τμήμα Καλαμπάκα – κόμβος Γρεβενών του Ε65 έχει ξεπεράσει το 85% της κατασκευής. Με την ολοκλήρωσή του, θα συνδέσει τη Δυτική Μακεδονία με τη Στερεά Ελλάδα, ενισχύοντας την ενδοχώρα και τη διασύνδεση των περιφερειών.

ΒΟΑΚ – Ξεκίνησαν οι Εργασίες: Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) προχωρά με εργασίες σε διάφορα σημεία, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός από τα πιο αναμενόμενα έργα υποδομής στο νησί.