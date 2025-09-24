#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

«Χτυπήματα» της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου ποτών σε Αργολίδα και Ηράκλειο

Φρένο στις οργανωμένες «βιομηχανίες» νοθείας και φοροδιαφυγής. Τα ευρήματα από τις δυο εφόδους σε Αργολίδα και Ηράκλειο Κρήτης. Πάνω από 110.000 ευρώ οι αναλογούντες δασμοί και ο ΦΠΑ.

«Χτυπήματα» της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου ποτών σε Αργολίδα και Ηράκλειο

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:05

Δύο νέα «χτυπήματα» της ΑΑΔΕ τις τελευταίες ημέρες αποκάλυψαν τεράστιες ποσότητες λαθραίων ποτών και παράνομων αποστακτικών μηχανών, βάζοντας φρένο στις οργανωμένες «βιομηχανίες» νοθείας και φοροδιαφυγής.

Στην Αργολίδα, κλιμάκια της ΔΟΥ και του Τελωνείου Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, πραγματοποίησαν έφοδο σε επιχείρηση που διακινούσε αλκοολούχα ποτά, αντισηπτικά και λοσιόν. Τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά:

  • 6.000 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών του ενός λίτρου,
  • 1.862 κενές φιάλες ίδιου μεγέθους,
  • 11.200 πώματα,
  • 4.000 ευρώ σε μετρητά.

Σε κλειδωμένο χώρο εντοπίστηκε επίσης συσκευή που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν ως άμβυκας για παράνομη απόσταξη.

Αντίστοιχα, στο Ηράκλειο Κρήτης, η Κινητή Ομάδα Ελέγχου (ΚΟΕ) εντόπισε άμβυκα χωρίς άδεια, σε πλήρη λειτουργία και μάλιστα εκτός της επιτρεπόμενης αποστακτικής περιόδου. Κατασχέθηκαν:

  • 150 λίτρα έτοιμου προϊόντος διήμερης απόσταξης,
  • 7,5 τόνοι υγρού προϊόντος έτοιμου προς απόσταξη – ποσότητα που θεωρείται γιγαντιαία για τα ελληνικά δεδομένα.

Οι αναλογούντες δασμοί και ο ΦΠΑ από τα κατασχεθέντα προϊόντα υπερβαίνουν συνολικά τις 110.000 ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την περαιτέρω εξάρθρωση δικτύων παράνομης παραγωγής και νοθείας αλκοολούχων προϊόντων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι πέντε περιοχές που πάνε για «στοπ» στα νέα Airbnb

Τρία νέα ψηφιακά όπλα στην αποκάλυψη φοροδιαφυγής

Κατάσχεση-μαμούθ 2.435 κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά

Oktoberfest: Πάνω από 15 ευρώ το ένα λίτρο μπίρας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο