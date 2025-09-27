Θεοδωρικάκος: Συνεχίζονται οι έλεγχοι στα σούπερ μάρκετ

Με αφορμή τα πρόστιμα που επιβλήκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε δυο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μίλησε στην εκπομπή 10΄ ΜΕ ΤΟΝΟ, του ΕΡΤnews, o Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Αναφορικά με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι πρόκειται για μια απλή εφαρμογή του νόμου, οι ελεγειακοί μηχανισμοί του Υπουργείο έλεγχαν στην πρώτη περίπτωση για παραβίαση του ποσοστού κέρδους και στη δεύτερη περίπτωση για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας.

Ο υπουργός τόνισε ότι το υπουργείο δεν έχει τίποτα με κανέναν επιχειρηματία και με καμιά επιχείρηση, αλλά ότι οφείλουν να εφαρμόζουν τους νόμους.

Επιπλέον, ο κ. Θεοδωρικάκος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν κανονικά, σημειώνοντας ότι το υπουργείο έχει πάρει μια πρωτοβουλία, η οποία θα εκδηλωθεί στη Βουλή τις αμέσως επόμενες εβδομάδες για την δημιουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς, σημειώνοντας ότι η δημιουργία της είναι επίκαιρη και αναγκαία.

Το κράτος είναι εδώ για να προασπίζει το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του καταλωτή, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας ότι όποιος θέλει να προσφύγει στη δικαιοσύνη έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει και στο τέλος της ημέρας η Δικαιοσύνη αποφασίζει για τα πάντα.

Επιπλέον, ο υπουργός τόνισε ότι εάν σήμερα υπήρχε η ανεξάρτητη αρχή και είχε τους δικούς της ελεγκτικούς μηχανισμούς που έκαναν τη δουλειά τους, όπως έχει συμβεί και τώρα, η συζήτηση δημόσια θα ήταν πολύ πιο περιορισμένη, γιατί δεν θα ήταν αντικείμενο κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Θα περάσει η διαδικασία από τη Βουλή, άρα θα είναι ανεξάρτητος από τον πολιτικό κύκλο της εκάστοτε κυβέρνησης», σημείωσε.

«Θα τον προικίσουν και με νέους ελεγκτές και με σοβαρά ψηφιακά μέσα, για να γίνονται με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο οι έλεγχοι και οι πολίτες με αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία, με αυτή τη μεταρρύθμιση, πιστεύω ότι θα αισθανθούν ότι νοιαζόμαστε στην πράξη … δημιουργούμε μια ακόμα καλύτερη συνθήκη για το καλό του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ερωτηθείς αναφορικά με το εάν το πρόστιμα εισπράττονται, ο υπουργός απάντησε ρητά θετικά.

«Κοιτάξτε, οι τιμές διαμορφώνονται μέσα από την αγορά και όλοι όσοι μας παρακολουθούν και εσείς γνωρίζετε, ότι καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση. Γι αυτό και το μεγαλύτερο βάρος των ενεργειών μας πέφτει στο τι κάνουμε για να κάνουμε πιο ισχυρή και πιο παραγωγική την ελληνική οικονομία και τι κάνουμε για να ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Εξ ου και τα μέτρα που ήδη έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός πριν λίγες εβδομάδες με τη μείωση της φορολογίας και την ενίσχυση με αυτόν τον τρόπο των μισθών που παίρνουν οι εργαζόμενοι, ανάλογα μάλιστα και με το πόσα παιδιά έχουν. Επίσης το πολύ σοβαρό μέτρο και θέλω να το τονίσω αυτό της χρηματοδότησης με ένα ενοίκιο για όσους ανθρώπους ζουν στο νοίκι κάθε Νοέμβριο. Το οποίο το θεωρώ ότι είναι το πιο σοβαρό και παρεμβατικό μέτρο που έχει πάρει η κυβέρνηση για να στηρίξει ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και νοικοκυριά που δοκιμάζονται, καθώς η πραγματική ακρίβεια, αν θέλουμε να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι η πολύ μεγάλη αύξηση των ενοικίων όλα αυτά τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο επίσης κ. Θεοδωρικάκος.

Σε ό, τι αφορά τα σούπερ μάρκετ, ο υπουργός δήλωσε ότι «ασφαλώς τα στοιχεία που ανακοινώσατε σε γενικές γραμμές δείχνουν μια υγιή και δυναμική αγορά, γιατί σωστά παρατηρήσατε ότι υπάρχει αύξηση του πραγματικού όγκου συναλλαγών. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ότι μπορούμε και για τους ανθρώπους και για τα νοικοκυριά που δεν τα βγάζουν πέρα, που δυσκολεύονται».

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, πρόκειται να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, σημειώνοντας ότι έχει συναντηθεί με τους συνδέσμους της Ελληνικής, με το Σύνδεσμο της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων, η οποία είναι θετική και πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την υπόθεση.

Αναφορικά με τις αυξήσεις στα προιόντα ο υπουργός ανέφερε «Το χειμώνα που πέρασε, ύστερα από πολύ σκληρή πίεση πάνω στην αγορά, περάσαμε τέσσερις μήνες με αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, ο οποίος ήταν ο μικρότερος πληθωρισμός τροφίμων της ευρωζώνης. Αυτά για να περιγράφουμε την πραγματικότητα. Και τώρα ο πληθωρισμός τροφίμων είναι στην τάξη μεγέθους περίπου του 2,5%. Είμαστε στο μέσο όρο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης», επαναλαμβάνοντας ότι «εμείς ενδιαφερόμαστε για το σύνολο της κοινωνίας, άρα ενδιαφερόμαστε ιδιαιτέρως για ανθρώπους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα».

Ως προς το εάν το υπουργείο εξετάζει κάποια μέτρα για την αναχαίτιση της ακρίβειας, ο κ. Θεοδωρικάκος «έχω ανακοινώσει ένα μέτρο το οποίο θα συνεχίσει να τηρείται και είναι ότι δεν θα μπορούν να κάνουν προσφορές και εκπτώσεις σε προϊόντα τα οποία τους τελευταίους 3 μήνες έχουν κάνει ανατιμήσεις. Πρόκειται για ένα μέτρο που ξέρω ότι πιέζει την αγορά και την πονάει, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι απαραίτητο γιατί είναι μια μέθοδος για να σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά οι επιχειρήσεις προτού προβούν σε ανατιμήσεις. Άλλες δυο από τις πρωτοβουλίες που λήγουν τώρα, στα τέλη του Οκτωβρίου, με την υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να σας ενημερώνουν για τυχόν ανατιμήσεις αλλά και να Ανακοινώνουν και τις τιμές των οπωροκηπευτικών».

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ