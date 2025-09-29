Καλαφάτης: Πυρήνας για την ανάπτυξη η έρευνα και η καινοτομία

«Η έρευνα και καινοτομία είναι ο πυρήνας της ανάπτυξης της νέας εποχής. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση όπου όλες οι οικονομίες συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο. Προσπαθούμε να αλλάξουμε το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας μας εντάσσοντας σε αυτό τις νέες τεχνολογίες. Και το επιτυγχάνουμε συνδέοντας τα ερευνητικά κέντρα -όπου παράγεται η νέα γνώση με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 και τον δημοσιογράφο Βασίλη Κοντογουλίδη.

Και πρόσθεσε: «Προσπαθούμε, επίσης, να φέρουμε πιο κοντά στον πολίτη τεχνολογίες που ήδη βρίσκονται στην καθημερινότητά μας, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο υπουργείο Ανάπτυξης είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε πρόσφατα με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μια συνεργασία με την OPENAI, τoν τεχνολογικό κολοσσό της Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο την εκπαίδευση των νεοφυών επιχειρήσεων πάνω στις νέες τεχνολογίες με στόχο οι νέοι επιχειρηματίες να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να έχουν καλύτερα αποτελέσματα».

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: «Μια ακόμη πρωτοβουλία μας αφορά τη στενότερη διασύνδεση των ερευνητικών μας κέντρων με την κοινωνία, ξεκινώντας πιλοτικά από το ΕΚΕΤΑ και τα 5 Ινστιτούτα του. Το ΕΚΕΤΑ θα υπογράψει Συμφωνίες Συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς Δήμους, προσφέροντας επιστημονική υποστήριξη στην επίλυση προβλημάτων με βάση τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία. Στο ίδιο πλαίσιο, επιδιώκουμε να οργανώσουμε και να διασυνδέσουμε τα τοπικά περιφερειακά συστήματα καινοτομίας. Σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, τα πανεπιστήμια και τις νεοφυείς επιχειρήσεις να δημιουργήσουμε συνέργειες με στόχο την καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας».

Δίνοντας ένα παράδειγμα ο υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη συμβολή του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ, τόσο στην αξιολόγηση των επιπτώσεων του Μετρό στο κυκλοφοριακό σύστημα της Θεσσαλονίκης όσο και στη δημιουργία online εφαρμογής για το Flyover, συμβάλλοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών. «Από αυτές τις πρωτοβουλίες -και όχι μόνο- διαπιστώνουμε πως τα ερευνητικά κέντρα βοηθούν άμεσα την λειτουργία των πόλεων», επισήμανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Στο ίδιο πλαίσιο, συνεργαζόμαστε και με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας προκειμένου να φέρουμε κοντά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με τις νέες τεχνολογίες προς όφελος της ανταγωνιστικότητάς τους και της μείωσης του κόστους εργασίας», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την εξέλιξη των έργων της Θεσσαλονίκης ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Και αλλάζει με έργα», υπενθυμίζοντας το project των 30+ έργων για τη Θεσσαλονίκη του 2030, το οποίο όπως ανέφερε: «ανέλαβε με κατεύθυνση του πρωθυπουργού και αφορούσε ένα πλάνο συνεκτικό, ολοκληρωμένο και βιώσιμο για τις άμεσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της πόλης, πλάνο που αποτέλεσε παράδειγμα και για τα υπόλοιπα περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια».

«Ένα από τα 30 έργα -όπως τόνισε- ήταν το Μετρό Θεσσαλονίκης, που παραδόθηκε και επεκτείνεται σε πρώτη φάση στην Καλαμαριά και ένα άλλο αφορούσε το Flyover. Στο κομμάτι της υγείας προχωρά το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο, που θα είναι το πιο σύγχρονο στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Προχωρούν επίσης τα έργα στο Μουσείο Ολοκαυτώματος, στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά και στον επόμενο χρόνο ολοκληρώνονται 16 νέα σχολεία στον νομό Θεσσαλονίκης. Από τα σημαντικά έργα της πόλης είναι το νέο "Θεαγένειο", στη δυτική πλευρά της πόλης. Έργα τα οποία αξίζει και δικαιούται η πόλη», επισήμανε ο κ. Καλαφάτης.