Αυξάνεται το ποσοστό όσων «μόλις τα βγάζουν πέρα»

Διφορούμενη είναι η εικόνα που παρουσιάζει το καταναλωτικό κλίμα τον Σεπτέμβριο, όπως προκύπτει από την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Κι αυτό διότι από τη μία καταγράφεται ήπια βελτίωση στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το ινστιτούτο, με τους επιμέρους δείκτες για την οικονομική κατάσταση στη χώρα, τα οικονομικά των νοικοκυριών βελτιώνονται επίσης, ενώ η πρόθεση για μείζονες αγορές ενισχύεται ενώ βελτιωμένη είναι και η εικόνα της αποταμίευσης.

Από την άλλη όμως, ανοδικά κινήθηκε το ποσοστό εκείνων που «μόλις τα βγάζει πέρα», καθώς σχεδόν επτά στους 10 δυσκολεύονται (65% από 59% τον Ιούλιο).

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε ήπια τον Σεπτέμβριο και διαμορφώθηκε στις -45,6 μονάδες, έναντι -47,6 μονάδες τον Ιούλιο. Και αυτόν τον μήνα οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους, με τους καταναλωτές στην Εσθονία με επίπεδο δείκτη –34,4 και την Ουγγαρία (-24,8) να ακολουθούν.

Στις χαμηλότερες θέσεις αυτής της κατάταξης, για τέταρτη φορά μέσα στο 2025 βρίσκεται η Μάλτα (+2,3) με την θετική τιμή του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης να συνεπάγεται ουσιαστικά αισιοδοξία από τους καταναλωτές της χώρας. Οι μέσοι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -14,3 μονάδες στην Ε.Ε. και στις -14,9 μονάδες στην Ευρωζώνη.

Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία)

Πιο αναλυτικά:

Οριακή ενίσχυση των αρνητικών εκτιμήσεων των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους τελευταίους 12 μήνες

Οι αρνητικές εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προηγούμενους 12 μήνες ενισχύθηκαν ήπια στις -49,9 (από -49,3) μονάδες. Το 66% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 3% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -11,1 και -11 μονάδες αντίστοιχα.

Λιγότερο απαισιόδοξες οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών

Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 μήνες υποχώρησαν τον Σεπτέμβριο στις -39,8 (από -45,2). Το 54% (από 59%) των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 6% προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -4,7 και -4,6 μονάδες αντίστοιχα.

Οριακή βελτίωση στις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας

Ο αρνητικός δείκτης των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12μηνο εξασθένισε ελαφρά τον Σεπτέμβριο και διαμορφώθηκε στις -46,3 (από –46,9) μονάδες. Το 64% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 19% το οποίο αναμένει σταθερότητα. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -28,8 και -30,6 μονάδες αντίστοιχα.

Μικρή βελτίωση και στην πρόθεση για μείζονες αγορές

Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) ενισχύθηκε ήπια με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -46,3 (από -49,1) μονάδες. Το 53% (από 59%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 4% (από 7%) αναμένει το αντίθετο. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -12,7 μονάδες στην ΕΕ και στις -13,4 μονάδες στην Ευρωζώνη.

Μικρή ενίσχυση της πρόθεσης για αποταμίευση

Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες ενισχύθηκε ελαφρά στις –65,9 μονάδες από -67,1 τον Ιούλιο. Το 83% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 16% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή. Οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις +6,6 μονάδες στην ΕΕ και στις +7,3 στην Ευρωζώνη.

Ήπια κλιμάκωση στις προβλέψεις για την ανεργία

Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες κλιμακώθηκε τον Σεπτέμβριο, στις +17,2 μονάδες, από +14,4 τον Ιούλιο. Το ποσοστό των νοικοκυριών που προέβλεψε μικρή ή αισθητή άνοδο της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 35%, με το 15% (από 20%) των ερωτηθέντων να αναμένει ελαφρά μείωσή της. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +26,5 και +26,7 μονάδες αντίστοιχα.

Εξασθένιση των προβλέψεων για άνοδο των τιμών

Ο θετικός δείκτης για τις προβλέψεις μεταβολών στις τιμές τους προσεχείς 12 μήνες αποκλιμακώθηκε ήπια τον Σεπτέμβριο και διαμορφώθηκε στις +34,7 μονάδες, έναντι +36,4 μονάδων τον Ιούλιο. Το 61% (από 65%) των νοικοκυριών προέβλεψε άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 14% αναμένει σταθερότητα. Οι σχετικοί δείκτες σε Ε.Ε. και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +24,7 και +24,0 μονάδες αντίστοιχα.

Ενίσχυση του ποσοστού που «μόλις τα βγάζει πέρα»

Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 65% (από 59%), ενώ στο 9% (από 12%) διαμορφώθηκε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν 20% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διαμορφώθηκε στο 6% από 8% τον προηγούμενο μήνα.

Οριακή αποκλιμάκωση του ποσοστού των νοικοκυριών που είναι αβέβαια για τη μελλοντική οικονομική κατάστασή τους

Στο ερώτημα το οποίο αξιολογεί το βαθμό αβεβαιότητας των νοικοκυριών ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, το 58,1% έκρινε τον Σεπτέμβριο ότι η οικονομική κατάστασή του μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, από 58,5% τον προηγούμενο μήνα.