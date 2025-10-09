Εφορία: «Μεγάλος Αδελφός» θα φακελώνει real time όλα τα οχήματα

Τάξη στο χάος που επικρατεί μεταξύ των πολυάριθμων φορέων (κυρίως δημόσιων) που εμπλέκονται στον χώρο της κυκλοφορίας οχημάτων και το οποίο στοιχίζει σε χρήμα για τα κρατικά ταμεία αλλά και σε μεγάλη ταλαιπωρία για τους ιδιοκτήτες, θα επιχειρήσει να βάλει η κυβέρνηση με τη λειτουργία μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας.

Στόχος του Ψηφιακού Μητρώου, να καταγραφούν σε πραγματικό χρόνο (real time) όλα τα αυτοκίνητα που βρίσκονται στη χώρα, είτε αυτά κυκλοφορούν νόμιμα είτε βρίσκονται σε άλλες καταστάσεις (με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, χωρίς ΚΤΕΟ, ανασφάλιστα, σε καθεστώς ακινησίας κ.λπ.).

Πρακτικά, μέσω της πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα συγκεντρωθούν και θα ενοποιηθούν όλα τα διάσπαρτα σε διάφορους φορείς στοιχεία για τα οχήματα, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική τους κατάσταση.

Σήμερα, η διαλειτουργικότητα μεταξύ των ξεχωριστών βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης, των ΚΤΕΟ, των ασφαλιστικών εταιρειών, του Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη.

Η πλατφόρμα θα συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα για κάθε αυτοκίνητο, από την άδεια κυκλοφορίας του, την ασφάλιση, τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου, την πληρωμή τελών κυκλοφορίας και τυχόν οφειλές ή κυρώσεις.

Ο ενιαίος μηχανισμός αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια στον χώρο της κυκλοφορίας οχημάτων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να συλλέγουν πληροφορίες, να πραγματοποιούν αυτόματους ελέγχους και να εντοπίζουν παραβάτες.

Δηλαδή με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, οι κρατικές αρχές θα γνωρίζουν ποιο όχημα δεν έχει ασφαλιστεί, ποιο δεν έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ή δεν έχει περάσει από ΚΤΕΟ.

Οι διασταυρώσεις

Θέμα χρόνου είναι και η ολοκλήρωση των διασταυρώσεων για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα ή χωρίς να έχουν περάσει ΚΤΕΟ. Σε εξέλιξη είναι και οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ για να εντοπίσουν περιπτώσεις παράνομης άρσης ακινησίας οχημάτων και παράνομης κυκλοφορίας αυτοκίνητων με ξένες πινακίδες.

Mέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 700.000 οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, 243.904 οχήματα που είναι ανασφάλιστα και 113.382 τα οποία δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

Όσοι εντοπιστούν με ανασφάλιστα ή χωρίς ΚΤΕΟ οχήματα θα… εισπράξουν πρόστιμα από 250 έως 1.000 ευρώ. Μάλιστα όσοι δεν συμμορφωθούν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με διπλασιασμό των προστίμων αλλά και με αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.

Οι καταγεγραμμένοι παραβάτες θα λάβουν μέχρι τέλος Οκτωβρίου ένα αρχικό ηλεκτρονικό σημείωμα, το οποίο θα τους ενημερώνει ότι το Δημόσιο πλέον γνωρίζει ότι είναι παραβάτες και ότι έχουν στη διάθεσή τους ένα χρονικό διάστημα, ανάλογα με την παράβαση, να συμμορφωθούν στις υποχρεώσεις τους. Αν δεν…ανταποκριθούν, θα ακολουθήσει δεύτερο σημείωμα με τη βεβαίωση του προστίμου και των προσαυξήσεων.

Το «ποινολόγιο» προβλέπει πρόστιμα:

Από 250 έως και 1.000 ευρώ, αν το όχημα εντοπίζεται ανασφάλιστο . Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει πρόστιμο 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

. Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει πρόστιμο 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Ισόποσα των τελών κυκλοφορίας (συν τα ετήσια τέλη) στην περίπτωση ανασφάλιστων οχημάτων , αν διαπιστώνεται οφειλή τελών κυκλοφορίας ενός τουλάχιστον έτους.

, αν διαπιστώνεται οφειλή τελών κυκλοφορίας ενός τουλάχιστον έτους. 3.400 ευρώ, αν το όχημα δεν έχει υποβληθεί σε περιοδικό έλεγχο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

αν το όχημα δεν έχει υποβληθεί σε περιοδικό έλεγχο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος. Επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου.

Η νομοθεσία ορίζει ότι τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου, αν από τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση, διενεργείται υποχρεωτικά δεύτερος ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος.

Αν, κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος), η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος αφαιρούνται.