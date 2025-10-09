Οι ακριβότερες και οι φθηνότερες περιοχές για αγορά-ενοικίαση ακινήτου

Tην εξέλιξη των ζητούμενων τιμών κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση σε όλη την Ελλάδα κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 κατέγραψε ο SPI, ο δείκτης τιμών του Spitogatos που αποτυπώνει τις τάσεις τιμών στην εγχώρια αγορά ακινήτων μέσα από εκατομμύρια πραγματικά δεδομένα αγγελιών στην πλατφόρμα του Spitogatos -τη Νο 1 ιστοσελίδα αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα.

Κατά 10,0% αυξημένες είναι οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών σε όλη τη χώρα κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2024, ενώ σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025, οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 1,6%. Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση κατοικιών, οι ΜΖΤ σημείωσαν αύξηση της τάξης του 7,2% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2024, ενώ παρέμειναν σχετικά σταθερές σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025.

Τα πιο ακριβά & πιο οικονομικά σημεία της Ελλάδας

Σταθερά στην πρώτη θέση του top 5 των πιο ακριβών περιοχών της χώρας για αγορά κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 βρίσκονται τα Νότια Προάστια με ΜΖΤ πώλησης στα 4.091 ευρώ/τ.μ. Αμέσως μετά ακολουθούν οι Κυκλάδες, τα Βόρεια Προάστια, η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λευκάδας και η Π.Ε. Χανίων, με τη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας να διαμορφώνεται στα 2.878 ευρώ/τ.μ.

Όσον αφορά τις κατοικίες προς ενοικίαση, και πάλι τα Νότια Προάστια έχουν την πρωτοκαθεδρία στις πιο ακριβές περιοχές της χώρας με τη ΜΖΤ ενοικίασης να ανέρχεται στα 13,1 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν οι Κυκλάδες που έχασαν την πρώτη θέση που κατείχαν κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, το κέντρο της Αθήνας και ο Πειραιάς με ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας στα 10,4 ευρώ/τ.μ.

Εξετάζοντας τα πιο οικονομικά σημεία της χώρας, οι Π.Ε. Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς και Καρδίτσας αποτελούν τις 5 πιο οικονομικές επιλογές για αγορά κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025.

Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση κατοικίας, στο top 5 με τις πιο οικονομικές περιοχές της χώρας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 συγκαταλέγονται το υπόλοιπο Π.Ε. Θεσσαλονίκης, οι Π.Ε. Πέλλας, Κιλκίς, Ημαθίας και Γρεβενών.

Αττική: Αυξήσεις σε ΜΖΤ πώλησης και ενοικίασης κατοικιών κατά το 3ο τρίμηνο του 2025

Ανοδική πορεία κατέγραψαν οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) κατοικιών, τόσο προς πώληση όσο και προς ενοικίαση, στην Αττική κατά το 3ο τρίμηνο του 2025. Ειδικότερα, οι ΜΖΤ κατοικιών προς πώληση αυξήθηκαν κατά 8,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ενώ οι ΜΖΤ ενοικίασης παρουσίασαν άνοδο 4,8% κατά την ίδια περίοδο.

Στην κορυφή των πιο ακριβών περιοχών της Αττικής για αγορά κατοικίας παραμένει και το 3ο τρίμηνο του 2025 η Βουλιαγμένη, με μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) 7.586 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν άλλες περιοχές των Νοτίων Προαστίων, όπως η Βούλα, η Γλυφάδα και το Ελληνικό, καθώς και περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως το Κολωνάκι - Λυκαβηττός, με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στα 5.000 ευρώ/τ.μ.

Οι top 5 πιο ακριβές περιοχές για ενοικίαση κατοικίας στην Αττική είναι η Βουλιαγμένη και η Βούλα στα Νότια Προάστια, η περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός στο κέντρο της Αθήνας, η Φιλοθέη και το Παλαιό Ψυχικό με ΜΖΤ στα 16,3 ευρώ/τ.μ.

Ως οι πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής για αγορά κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 αναδεικνύονται οι εξής περιοχές: η Αγία Βαρβάρα με ΜΖΤ στα 1.471 ευρώ/τ.μ., η περιοχή του Βαρνάβα με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στα 1.500 ευρώ/τ.μ., οι Αχαρνές με ΜΖΤ στα 1.600 ευρώ/τ.μ., η περιοχή Πατησίων-Αχαρνών και τα Πατήσια.

Οικονομικές επιλογές σε ό,τι αφορά την ενοικίαση κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 εντοπίζονται σε Σταμάτα (7,3 ευρώ/τ.μ.), Καματερό (7,3 ευρώ/τ.μ.), Άγιο Στέφανο, Παιανία και Ίλιον.

Κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, οι περιοχές της Αττικής με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών είναι το κέντρο της Αθήνας (27,4%), η Δραπετσώνα (26,3%) και το Πέραμα (26,1%) στα προάστια του Πειραιά, καθώς και το Περιστέρι στα Δυτικά Προάστια με αύξηση 22,0%. Όσον αφορά τις κατοικίες προς ενοικίαση, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στη μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) για το 3ο τρίμηνο του 2025 καταγράφονται στις περιοχές Γκάζι-Μεταξουργείο-Βοτανικός (18,8%), Πετρούπολη (17,6%), Πέραμα (15,5%), Φιλοθέη (15,3%) και Αιγάλεω (15,2%).

Εξετάζοντας περαιτέρω τις ετήσιες μεταβολές ΜΖΤ πώλησης κατοικιών για το 3ο τρίμηνο του 2025, παρατηρείται ότι οι ζητούμενες τιμές παραμένουν σχετικά σταθερές σε ορισμένες περιοχές της Αττικής. Συγκεκριμένα, στα Νότια Προάστια, η Νέα Σμύρνη παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στην Αγία Παρασκευή στα Βόρεια Προάστια, στη Μεταμόρφωση στα Δυτικά, όπως επίσης και στις περιοχές Κολωνάκι-Λυκαβηττός (κέντρο Αθήνας) και Καστέλλα-Πασαλιμάνι (Πειραιάς).

Σχετικά σταθερές παραμένουν οι ΜΖΤ ενοικίασης κατά το 3ο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024, στις εξής περιοχές: Iστορικό κέντρο Αθήνας, Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Καμίνια-Παλαιά Κοκκινιά, Άνοιξη και στη Βάρη-Βάρκιζα.

Αυξήσεις και στις ΜΖΤ πώλησης και ενοικίασης κατοικιών στη Θεσσαλονίκη

Αύξηση της τάξης του 11,0% σημείωσαν οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στη Θεσσαλονίκη κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο την περσινή χρονιά, ενώ κατά 7,7% αυξήθηκαν οι ΜΖΤ ενοικίασης κατοικιών την ίδια περίοδο.

Οι πιο ακριβές περιοχές για αγορά κατοικίας στη Θεσσαλονίκη κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 είναι η Καλαμαριά με ΜΖΤ 3.059 ευρώ/τ.μ., το κέντρο της Θεσσαλονίκης (2.895 ευρώ/τ.μ.) και η Πυλαία (2.833 ευρώ/τ.μ.). Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση, οι υψηλότερες ΜΖΤ για το 3ο τρίμηνο του 2025 καταγράφονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (11,5 ευρώ/τ.μ.), στην περιοχή 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια (11,1 ευρώ/τ.μ.) και στην περιοχή Βαρδάρης-Λαχανόκηποι (10,4 ευρώ/τ.μ.).

Αναζητώντας τις χαμηλότερες ΜΖΤ κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην Θεσσαλονίκη, αυτές εντοπίζονται, σε ό,τι αφορά την πώληση, στην Καλλιθέα (833 ευρώ/τ.μ.), στη Μυγδονία (974 ευρώ/τ.μ.) και στα Βασιλικά (1.125 ευρώ/τ.μ.) στα προάστια Θεσσαλονίκης. Στην πλευρά της ενοικίασης, οι πιο οικονομικές περιοχές εντοπίζονται κυρίως και πάλι στα προάστια της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μυγδονίας (4,2 ευρώ/τ.μ.), στον Χορτιάτη (5,4 ευρώ/τ.μ.) αλλά και στη Μίκρα (5,4 ευρώ/τ.μ.).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στην Θεσσαλονίκη εντοπίζονται στα προάστια της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στη Μηχανιώνα, στην περιοχή Θερμαϊκός και στη Σταυρούπολη. Όσον αφορά την ενοικίαση κατοικιών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις ΜΖΤ σημειώθηκαν στα Βασιλικά, στη Θέρμη και στην περιοχή Ξηροκρήνη-Παναγιά Φανερωμένη.