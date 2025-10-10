#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πτώση 2,9% για τη βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

Πτώση 2,9% για τη βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 12:23

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 2,9% έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 0,1%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 4,1%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση ενώ ο δείκτης του κλάδου βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Αυγούστου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Αυγούστου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

