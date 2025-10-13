#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μ. Αποστολάκη: Κυβερνητική εξαπάτηση με το φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων

Πέντε χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση του νόμου, ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, που παρουσιάστηκε ως «η τελευταία ασπίδα» για τους ευάλωτους δεν έχει μέχρι σήμερα συσταθεί, επισημαίνει. Ερώτηση σε Κυριάκο Πιερρακάκη.

Μ. Αποστολάκη: Κυβερνητική εξαπάτηση με το φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 12:12

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, με θέμα την ανυπαρξία πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύσταση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Η Μιλένα Αποστολάκη υπενθυμίζει με την επίκαιρη ερώτησή της ότι η προστασία της κύριας κατοικίας αποτέλεσε κοινωνικό κεκτημένο του Ν. 3869/2010, που θεσπίστηκε από την τελευταία κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, χάρη στον οποίο εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά διέσωσαν τα σπίτια τους. Ωστόσο, με τον πτωχευτικό νόμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η προστασία της πρώτης κατοικίας καταργήθηκε πλήρως, αφήνοντας τους ευάλωτους δανειολήπτες χωρίς κανένα πραγματικό δίχτυ ασφάλειας.

Πέντε χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση του νόμου, ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, που παρουσιάστηκε ως «η τελευταία ασπίδα» για τους ευάλωτους δεν έχει μέχρι σήμερα συσταθεί παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ο υποτιθέμενος «προστατευτικός» μηχανισμός στην πραγματικότητα μετατρέπει τον οφειλέτη από ιδιοκτήτη σε ενοικιαστή του σπιτιού του, χωρίς καμία προοπτική επαναγοράς. «Ποιος ευάλωτος πολίτης θα ήθελε να χάσει το σπίτι του για να το νοικιάζει πληρώνοντας ενοίκιο που δεν προσμετράται στην επαναγορά;» αναφέρει χαρακτηριστικά στο κείμενο της ερώτησής της.

Η κ. Αποστολάκη επισημαίνει ακόμη ότι η υποτιθέμενη εισφορά των τραπεζών για τη δημιουργία του Φορέα, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, μετατράπηκε σε δάνειο, καθώς όπως αναφέρεται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Σχέδιο 2025–2028, οι τράπεζες δεν εισφέρουν ίδια κεφάλαια, αλλά δανείζουν το Δημόσιο, το οποίο θα επιβαρυνθεί με νέες υποχρεώσεις. Την ώρα που οι πλειστηριασμοί αυξάνονται και οι ευάλωτοι δανειολήπτες μένουν απροστάτευτοι, η Κυβέρνηση κάνει ακόμη ένα δώρο στις τράπεζες, μετατρέποντας τη συμβολή τους σε δάνειο προς το Δημόσιο, όπως τονίζει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η Μιλένα Αποστολάκη ζητά από τον Υπουργό να απαντήσει αν προτίθεται να υιοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση νέου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ερωτά, τέλος, πότε θα ολοκληρωθεί η σύσταση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων και γιατί η τραπεζική εισφορά μετατράπηκε σε δάνειο, με ποιους όρους και ποιος θα επωμιστεί τελικά το κόστος.

* Δείτε την ερώτηση στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μαρινάκης για Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Πρέπει κάποια στιγμή να ακούσουμε τους νοικοκυραίους

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης πέταξε «τραμπικό πυροτέχνημα»

Δεύτερος υπερυπολογιστής με ΑΙ στην Κοζάνη, με εθνικούς πόρους 30 εκατ. ευρώ

Βουλή: Ψηφίστηκε το νέο εργασιακό ν/σ και στη 2η ανάγνωση

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο