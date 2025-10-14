ΔΝΤ: Με 2% θα «τρέξει» η ελληνική ανάπτυξη τη διετία 2025-26

Διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, με επιφυλάξεις ωστόσο για τις εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εντάσεις, τα υψηλά επιτόκια δανεισμού και τις ασθενείς επιδόσεις του παγκόσμιου εμπορίου, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), στη νέα έκθεσή του World Economic Outlook, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Ο διεθνής οικονομικός οργανισμός «βλέπει» αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% τόσο για το 2025 όσο και για το 2026.

Οι εκτιμήσεις του Ταμείου είναι ελαφρώς συντηρητικότερες σε σχέση με αυτές της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,2% για το 2025 και 2,4% για το 2026.

Η ελληνική οικονομία φαίνεται να διατηρεί τη δυναμική της, στηριζόμενη στις επενδύσεις, στον τουρισμό και στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,1% το 2025 και θα υποχωρήσει στο 2,5% το 2026, υποδηλώνοντας μια σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους ζωής μετά τις έντονες ανατιμήσεις των τελευταίων ετών. Ωστόσο, το Ταμείο προειδοποιεί ότι οι πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών θα παραμείνουν, κυρίως λόγω των διεθνών τιμών ενέργειας και των αυξημένων μισθολογικών απαιτήσεων.

Πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί στο -5,8% του ΑΕΠ το 2025 και στο -5,3% το 2026. Το αρνητικό αυτό ισοζύγιο δεν σχετίζεται με τα δημόσια οικονομικά, αλλά με την εξωτερική ισορροπία της χώρας, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να εισάγει περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες απ’ όσα εξάγει.

Στο μέτωπο της ανεργίας, ο διεθνής Οργανισμός προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση, από 9% το 2025 σε 8,4% το 2026, επίπεδα πολύ κοντά στις εκτιμήσεις της Αθήνας (9,1% και 8,6% αντίστοιχα). Η μείωση αυτή αποδίδεται στη συνεχιζόμενη δημιουργία θέσεων εργασίας στους κλάδους των υπηρεσιών, της ενέργειας και των υποδομών, αν και η ανεργία παραμένει ακόμη από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη.

Στην ίδια έκθεση, το ΔΝΤ κατατάσσει την χώρα μας στην ομάδα των «Ευρωπαίων οφειλετών» (European debtors), μαζί με την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, σε αντιδιαστολή με τις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Ελβετία, που χαρακτηρίζονται ως «Ευρωπαίοι πιστωτές» (European creditors). Η κατηγοριοποίηση αυτή αντανακλά διαρθρωτικές ανισορροπίες εντός της Ευρωζώνης και όχι δημοσιονομικές αδυναμίες, με τον ευρωπαϊκό Νότο να παραμένει περισσότερο εξαρτημένος από τις εισαγωγές.

Συνολικά, οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ σκιαγραφούν μια πορεία σταθερής αλλά εύθραυστης ανάπτυξης, με σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας και του πληθωρισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές, η συνέχιση της θετικής πορείας θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας.