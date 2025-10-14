Οριακή πτώση για τον τζίρο των επιχειρήσεων τον Αύγουστο

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2025 ανήλθε σε 32.321.859 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,3% σε σχέση με τον Αύγουστο 2024, που είχε ανέλθει 32.758.482 χιλ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 12,8%, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, κατά 20%.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.