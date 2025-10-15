Ποιες κατηγορίες ενισχύσεων πληρώνει σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα (15/10) καταβάλλονται 3 κατηγορίες ενισχύσεων ύψους 153 εκατ. ευρώ και συνολικά προγραμματίζονται άμεσα πληρωμές σε 8 κατηγορίες ενισχύσεων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Παράλληλα η κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί άμεσα 2 νέες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των αγροτών, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και της στήριξη όσων έχουν πληγεί από τις ζωονόσους.

Οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ενωσιακή και της Εθνική Νομοθεσία και κατόπιν διασταυρωτικών ελέγχων με τα στοιχεία του Ε9 και των στοιχείων του myDATA από την ΑΑΔΕ, πραγματοποιούνται από σήμερα 15 Οκτωβρίου 2025, πληρωμές σε συνολικά 157.737 δικαιούχους, συνολικού ποσού 61,41 εκατ. ευρώ, ενώ οι αιτήσεις 25.138 δικαιούχων (ήτοι ποσοστό 13,7% επί του συνόλου των 182.875 δικαιούχων) δεσμεύτηκαν για περαιτέρω έλεγχο.

Πέραν των ανωτέρω ποσών, από 01.09.2025 έχουν καταβληθεί επιπλέον 90 εκατ. ευρώ περίπου σε δικαιούχους διαφόρων Επενδυτικών Μέτρων του ΠΑΑ 2014 – 2022.

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και την πληρωμή ύψους 1,6 εκατ. ευρώ που έγινε στις 03.10.2025, συνολικά από 01.09.2025 έχουν πληρωθεί 153 εκατ. ευρώ.

Στα ποσά αυτά, δεν περιλαμβάνονται οι αιτήσεις των υποψηφίων δικαιούχων που ελέγχονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι πληρωμές αυτές αναλύονται ως εξής:

1. Υπόλοιπα Άμεσων Ενισχύσεων Αιτήσεων (ΕΑΕ) 2024

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών δεσμεύτηκαν οι δηλώσεις 24.025 δικαιούχων προκειμένου να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι, κυρίως λόγω:

Μη συμφωνίας των τετραγωνικών μέτρων της δηλωθείσας στο ΟΣΔΕ μισθωμένης έκτασης, με αυτή που προκύπτει στο Ε9 των ιδιοκτητών.

Μη συμφωνίας των τιμολογίων κρέατος, γάλακτος, κλπ. προϊόντων με τα αντίστοιχα στοιχεία στο myDATA.

(*) Επισημαίνεται ότι με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για την τρέχουσα περίοδο είναι αυξημένες, και φθάνουν στα όρια των μέγιστων επιτρεπόμενων τιμών του ΣΣ ΚΑΠ.

(**)Σημειώνεται ότι ειδικά για την ενίσχυση Αιγοπρόβειου, αριθμός 34.617 αιτήσεων ποσού 10 εκατ. ευρώ περίπου, εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός Νοεμβρίου 2025, καθώς απαιτείται περαιτέρω διασταύρωση της παραγωγής γάλακτος σε σχέση με τα στοιχεία του myDATA.

2. Πληρωμές Καθεστώτων Εκτός ΟΣΔΕ:

Από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και από τον Κοινοτικό Κανονισμό, οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής εξοφλούνται με Διοικητικό Έλεγχο σε ποσοστό 100% εξοφλημένων παραστατικών δαπανών και δεν λαμβάνει χώρα διασταυρωτικός έλεγχος με στοιχεία από την ΑΑΔΕ.

3. Πληρωμές Βιολογικής Γεωργίας και Μελισσοκομίας Εντός ΟΣΔΕ:

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών, δεσμεύτηκαν οι δηλώσεις 1.113 δικαιούχων προκειμένου να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι, κυρίως λόγω μη συμφωνίας των τετραγωνικών μέτρων της δηλωθείς στο ΟΣΔΕ μισθωμένης έκτασης, με αυτή που προκύπτει στο Ε9 των ιδιοκτητών.

Οι επόμενες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προγραμματίζονται ως εξής:

Έως 31/10/2025

4. Ενίσχυση Ζωοτροφών (deminimis για φυσικές καταστροφές) 46 εκατ. ευρώ

5. Φερτά υλικά Daniel 12 εκατ. ευρώ

6. Έχει εγκριθεί κονδύλι 63 εκατ. ευρώ για αγορά ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους που αναγκάσθηκαν να περιορίσουν να ζώα τους κατά την περίοδο καραντίνας, λόγω ζωονόσων.

7. 22 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων για θανατωθέντα ζώα από την ευλογιά, από τον Απρίλιο και μετά, τα οποία προστίθενται στα 30 εκατ. που ήδη έχουν καταβληθεί για θανατώσεις ζώων έως τον Μάρτιο

8. Επίσης γίνεται γνωστό ότι στις 31 Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθεί η 3η δόση επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

Επιπλέον θα προωθηθούν οι πληρωμές:

Για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου ύψους 80 εκατ. ευρώ . Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην επιτάχυνση του προγράμματος και στόχος είναι να καταβληθεί η προκαταβολή των αποζημιώσεων στους αγρότες πριν από το τέλος του έτους, ενώ η εξόφληση των συνολικών ενισχύσεων προγραμματίζεται εντός του 2026.

ύψους . Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην επιτάχυνση του προγράμματος και στόχος είναι να καταβληθεί η προκαταβολή των αποζημιώσεων στους αγρότες πριν από το τέλος του έτους, ενώ η εξόφληση των συνολικών ενισχύσεων προγραμματίζεται εντός του 2026. 178 εκατ. ευρώ για το Μέτρο 23 για αποζημιώσεις παραγωγών λόγω δυσμενών κλιματικών συνθηκών κατά την περσινή χρονιά.

Σχετικά με τη βασική ενίσχυση του 2025, υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 20 Οκτωβρίου γίνονται ακόμα δηλώσεις και στη συνέχεια θα προγραμματισθεί η καταβολή των ενισχύσεων.

Τα δύο επί πλέον μέτρα για την ανακούφιση των αγροτών

Τα δύο κυβερνητικά μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των αγροτών και τη μείωση του κόστους παραγωγής αναλυτικά είναι τα εξής:

1. Αναστολή και ρύθμιση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για πληγέντες κτηνοτρόφους από τις ζωονόσους. Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναστέλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων που υφίστανται καθολική θανάτωση ζώων λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων. Η ρύθμιση προβλέπει:

Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.

των καθυστερούμενων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ. Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων, χωρίς τόκους ή προσαυξήσεις.

Παράταση προθεσμιών αποπληρωμής ρυθμισμένων οφειλών.

2. Επανένταξη στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ και νέα ρύθμιση οφειλών για αγρότες και οργανισμούς ΓΟΕΒ–ΤΟΕΒ. Προωθείται νέα ρύθμιση, με εφαρμογή από 1 Δεκεμβρίου 2025, για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των παραγωγών και την επαναφορά τους στο ευνοϊκό Τιμολόγιο ΓΑΙΑ.Η ρύθμιση θα προβλέπει:

Αυτόματη επανένταξη αγροτών και οργανισμών που είχαν απενταχθεί.

επανένταξη αγροτών και οργανισμών που είχαν απενταχθεί. Νέα ρύθμιση οφειλών με μηδενικό επιτόκιο για καταναλώσεις έως 31 Ιουλίου 2024.

επιτόκιο για καταναλώσεις έως 31 Ιουλίου 2024. Κάλυψη της έντοκης επιβάρυνσης από το Δημόσιο, μέσω επιχορήγησης προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

από το Δημόσιο, μέσω επιχορήγησης προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Πληρωμή πρώτης δόσης έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας δήλωσε:

«Η κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη ότι βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής – όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για τον πρωτογενή τομέα, προχωρούμε σε τρεις στοχευμένες παρεμβάσεις που ανακουφίζουν άμεσα αγρότες και κτηνοτρόφους και, ταυτόχρονα, δημιουργούν προοπτική για το αύριο της ελληνικής υπαίθρου. Παράλληλα προχωρούμε σε πληρωμές ευρωπαϊκών ενισχύσεων, εφαρμόζοντας ρητά την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, μέσα από αναγκαίους διασταυρωτικούς ελέγχους, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάζει, λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη, προς όφελος εκείνων που πραγματικά παράγουν.

Το μήνυμα που στέλνουμε σε όλους τους αγρότες είναι σημαντικό: Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του. Με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία με όλους τους φορείς, διασφαλίζουμε ότι ο πρωτογενής τομέας θα παραμείνει ζωντανός, ανταγωνιστικός και βιώσιμος».