Με 20 άρθρα ο ΝΟΚ: Πώς προχωρούν οι αλλαγές στη δόμηση

Οι αλλαγές στο Νέο Οικοδομικό Κανονισμό βρέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδος / Sustainable Building Council Greece (SBC Greece), το οποίο υλοποιήθηκε και φέτος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, έδωσε έμφαση στην απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου και την επίτευξη σταθερότητας μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός θα έχει μόλις 20 άρθρα, αντί της σημερινής πολυπλοκότητας, και θα απλοποιεί ριζικά τη διαδικασία. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η σταθερότητα θα έρθει με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία αναμένονται έως το 2027, ενώ χρηματοδοτούνται με 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επίσης, ο κ. Μπακογιάννης επισήμανε ότι οι παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις ήταν «βίαιες» και κρίθηκαν αντισυνταγματικές, καθώς η χώρα δεν είχε τα μέσα για ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό. Ακόμα, ο ίδιος ανέφερε πως θεωρεί ότι τα κίνητρα του παρελθόντος για εκείνη την εποχή που θεσμοθετήθηκαν, ήταν πολύ μπροστά, όμως σήμερα είναι πολύ ξεπερασμένα.

Για παράδειγμα, όπως είπε σήμερα δεν πουλάει κανείς κτίριο αν δεν είναι τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Α+, διότι δεν θα το αγοράσει κανείς. Γι’ αυτό λοιπόν σύμφωνα με τον ίδιο δεν χρειάζεται πια κίνητρο για το Α+. Θα πρέπει να είναι δεδομένο. Τα κίνητρα πρέπει να δοθούν για άλλα πράγματα που θα ενταχθούν στον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Ακόμα, όπως σημείωσε ο κ. Μπακογιάννης ο σχεδιασμός είναι σε εξέλιξη και η συνεργασία με τους δήμους πάει καλά. Μέσα στα επόμενα 2-2,5 χρόνια αναμένεται να αποκατασταθεί η σταθερότητα στον πολεοδομικό σχεδιασμό, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο θα δώσει ασφάλεια δικαίου σε όλους τους επενδυτές, είτε για ιδιωτικά είτε για δημόσια ακίνητα. Το γεγονός αυτό, όπως υπογράμμισε θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικοδομική δραστηριότητα.

Τι συζητήθηκε στο φετινό συνέδριο

Την ίδια ώρα, εκτός από τον ΝΟΚ, τα υπόλοιπα σημαντικά θέματα που ζητήθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου του οι SBC Greece που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή περιλάμβαναν τις παγκόσμιες τάσεις στη δόμηση, αλλά και την ελληνική πραγματικότητα.

Ακόμα, σημειώνεται ότι το θέμα του φετινού συνεδρίου ήταν «Από το όραμα στην Πράξη» (From Vision to Impact), ενώ το «παρών» στο συνέδριο έδωσαν τα μέλη του SBC Greece, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και πολιτικής κοινότητας, των μεγαλύτερων εταιρειών διεθνούς βεληνεκούς, εκπρόσωποι θεσμών της αειφορίας και η CEO του διεθνούς φορέα World Green Building Council (World GBC), Cristina Gamboa.

Ειδικότερα, εκ μέρους της κυβέρνησης, στο ετήσιο συνέδριο του SBC Greece, παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Δημήτριος Αναγνώπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, οι οποίοι επιβράβευσαν το SBC Greece για την αποστολή του και τις δράσεις του, ενώ παράλληλα παρουσίασαν το πλάνο της Κυβέρνησης, και τους στόχους για να συμβάλλει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η αποστολή του SBC Greece

Για όσους δεν γνωρίζουν το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC Greece) είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας και εκπροσωπεί στη χώρα μας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πράσινων Κτιρίων (World Green Building Council) ο οποίος επηρεάζει και καθοδηγεί τις προδιαγραφές και τη νομοθεσία αειφορίας παγκοσμίως.

Όπως τόνισε η CEO του World GBC, Christina Gamboa κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της στο ετήσιο συνέδριο του SBC Greece, ο διεθνής φορέας έχει επεκταθεί σε 88 εθνικά συμβούλια, καλύπτοντας χώρες που ευθύνονται για το 72% των εκπομπών του δομημένου περιβάλλοντος. Παράλληλα, αναγνώρισε τη συμβολή του Ελληνικού Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD).

Από την άλλη, όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του SBC Greece, Αλέξανδρος Αθανασούλας, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με τους δημοσιογράφους, ένας από τους πυλώνες που αναπτύσσονται οι δράσεις του SBC Greece είναι η εκπαίδευση με στόχο την ευρύτερη προώθηση των συστημάτων πιστοποίησης, διότι όπως τόνισε η αειφορία είναι κάτι πρακτικό και υπάρχουν εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της διαχείρισης των κτιρίων.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά το κομμάτι της διαβούλευσης και ένας ακόμα πυλώνας σχετίζεται με την οικονομία και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προώθηση ανακυκλώσιμων υλικών στις κατασκευές των κτιρίων, αλλά και τρόπους επαναχρησιμοποίησης των κτιρίων.

Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την ολοκλήρωση του συνεδρίου ο κ. Αθανασούλας επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα διαθέτει δυνάμεις που μπορούν να καθοδηγήσουν τη μετάβαση προς ένα δομημένο περιβάλλον ανθεκτικό, καινοτόμο και ανθρώπινο.

«Το SBC Greece θα συνεχίσει να ενώνει, να εμπνέει και να οδηγεί τη συζήτηση εκεί όπου ανήκει: στο πεδίο της πραγματικής αλλαγής», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.