Γλυκά κέρδη για το «Κοσμικόν» που διανέμει 1,2 εκατ.

Η χρονιά κλείνει με γλυκιά… επίγευση για το «Κοσμικόν» (ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ Λ. ΥΙΟΙ Δ. ΤΕΛΩΝΗ & ΣΙΑ Α.Ε.), που προχωρά στη διανομή προμερίσματος 1,196 εκατ. ευρώ, ή 1,69 ευρώ ανά μετοχή. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το «Κοσμικόν» συνεχίζει να διατηρεί σταθερά υψηλές επιδόσεις και ενισχυμένη ρευστότητα.

Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου οι πωλήσεις άγγιξαν τα 9,034 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη τα 1,525 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη 1,188 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης οι πωλήσεις της είχαν ξεπεράσει τα 11,1 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη τα 1,7 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, με ταμειακά διαθέσιμα πέρυσι κινήθηκαν στα 2,4 εκατ. ευρώ και ο δείκτης γενικής ρευστότητας πάνω από το 2.

Η ιστορία του «Κοσμικόν» ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 1961, όταν ανοίγει το πρώτο κατάστημα στον ηλεκτρικό σταθμό του Αγίου Νικολάου. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1968, η αυξανόμενη ζήτηση δημιουργεί την ανάγκη για το πρώτο εργαστήριο, ενώ το 1975 σηματοδοτεί μια ακόμη κομβική στιγμή. Η μεταφορά στο νέο, μεγαλύτερο κατάστημα της Λεωφόρου Ιωνίας 104, όπου το «Κοσμικόν» παραμένει μέχρι σήμερα.

Οι επόμενες δεκαετίες φέρνουν σταθερή ανάπτυξη. Το 1997, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, ανοίγει το δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Ελευθέριο, ενώ το 2003 ακολουθεί το τρίτο, στο Παλαιό Φάληρο. Το 2011, στις 15 Απριλίου, έρχεται η σειρά της Αγίας Παρασκευής, δύο χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 2013, η Γλυφάδα υποδέχεται το πέμπτο κατάστημα, το πρώτο που προσφέρει και υπηρεσία delivery, και τέτοιες ημέρες του 2017 ανοίγει τις πόρτες του και το έκτο κατάστημα, αυτή τη φορά στο Αιγάλεω, δίπλα στον σταθμό Αγία Μαρίνα.