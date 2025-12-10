Μετρητά ζητά το Βέλγιο για να αποδεσμεύσει τα ρωσικά assets

Το Βέλγιο απαιτεί από την ΕΕ να του παράσχει επιπλέον ταμειακό απόθεμα για να διασφαλιστεί έναντι των απειλών του Κρεμλίνου σχετικά με πιθανό δάνειο 210 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία με χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Politico.

Το εν λόγω μαξιλάρι μετρητών αποτελεί μέρος σειράς αλλαγών που θέλει να κάνει η βελγική κυβέρνηση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα χρηματοδοτηθεί με την αξιοποίηση 185 δισ. ευρώ από δεσμευμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το χρηματοπιστωτικό αποθετήριο Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες. Τα υπόλοιπα 25 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από άλλα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία βρίσκονται σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε ολόκληρη την Ένωση — κυρίως στη Γαλλία.

Το νέο βελγικό αίτημα έχει στόχο να δώσει μεγαλύτερη οικονομική ισχύ στην Euroclear προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ρωσικά αντίποινα.

Το ταμειακό απόθεμα θα προστεθεί στις οικονομικές εγγυήσεις που προβλέπεται να παράσχουν τα κράτη της ΕΕ έναντι του δανείου των 210 δισ. ευρώ ώστε να προστατεύσουν το Βέλγιο από την αποπληρωμή του πλήρους ποσού σε περίπτωση που το Κρεμλίνο ανακτήσει τα χρήματα.

Σε κατάλογο τροπολογιών του προς την Επιτροπή, το Βέλγιο πρότεινε ακόμη την αύξηση των εγγυήσεων για την κάλυψη πιθανών νομικών διαφορών και συμβιβασμών — ιδέα στην οποία αντιτίθενται πολλές κυβερνήσεις.

Οι ηγέτες της ΕΕ προετοιμάζονται για τη σύνοδο των Βρυξελλών στις 18 Δεκεμβρίου όπου θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν την ικανότητα της Ουκρανίας να χρηματοδοτήσει την άμυνά της έναντι της Ρωσίας. Όπως έχουν τα πράγματα, το πολεμικό σεντούκι του Κιέβου θα αδειάσει τον Απρίλιο. Η μη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για χρηματοδότηση του δανείου θα αναγκάσει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να διατηρήσουν ζωντανή την Ουκρανία. Ωστόσο, οι φειδωλές χώρες αντιτίθενται πολιτικά στη μετακύλιση του βάρους προς τους φορολογούμενους.

Το Βέλγιο ορθώνει το κύριο εμπόδιο στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας με τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, εν μέσω φόβων ότι θα κληθεί να αποπληρώσει το πλήρες ποσό εάν η Μόσχα καταφέρει να ανακτήσει τα χρήματά της.

Στον κατάλογο των προτεινόμενων αλλαγών ζητά από την ΕΕ να διαθέσει μη προσδιοριζόμενο χρηματικό ποσό για την προστασία της Euroclear από τον κίνδυνο ρωσικών αντιποίνων. Το δίχτυ ασφαλείας, ανέφερε, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη «το αυξημένο κόστος που ενδέχεται να υποστεί η Euroclear (π.χ. δικαστικά έξοδα για υπεράσπιση κατά των αντιποίνων)» και να αντισταθμίζει την απώλεια εσόδων.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το επιπλέον ταμειακό απόθεμα θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τα απροσδόκητα κέρδη που εισπράττει η Euroclear από τόκους σε καταθετικό λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου βρίσκονται επί του παρόντος τα χρήματα που έχουν εγκριθεί από το Κρεμλίνο. Τα έσοδα ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ πέρυσι.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εσόδων διοχετεύεται επί του παρόντος στην Ουκρανία για την αποπληρωμή δανείου 45 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις χώρες της G7, ενώ η Euroclear διατηρεί ένα περιθώριο ασφαλείας 10% για την κάλυψη νομικών κινδύνων. Προκειμένου να προστατεύσει καλύτερα την Euroclear, το Βέλγιο θέλει να αυξήσει αυτό το όριο τα επόμενα χρόνια.