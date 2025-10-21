ΕΚΠΟΙΖΩ: Ημίμετρο με ημερομηνία λήξης οι μειώσεις των τιμών

Ως ανεπαρκές κρίνει η ΕΚΠΟΙΖΩ το μέτρο των μειωμένων τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς στα σούπερ μάρκετ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και τέθηκε σε εφαρμογή στις 15 Οκτωβρίου 2025.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση, το μέτρο δεν αποτελεί ουσιαστική οικονομική ανακούφιση για τους καταναλωτές. «Πρόκειται για ένα μέτρο προσωρινό, με ημερομηνία λήξης έως το τέλος του έτους που διανύουμε, δεν έχει υποχρεωτικό αλλά εθελοντικό χαρακτήρα και δεν αφορά τα περισσότερα είδη πρώτης ανάγκης», σημειώνει.

Επί της αρχής, η ΕΚΠΟΙΖΩ θεωρεί τη μείωση των τιμών θετικό μέτρο «ακόμα και αν ο καταναλωτής επωφεληθεί έστω και λίγα ευρώ». Ωστόσο, διατηρεί επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου μέτρου καθώς, όπως σημειώνει, στην πραγματικότητα οι 2.180 κωδικοί που αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης, δεν περιλαμβάνουν βασικά είδη διατροφής, πολλά από αυτά είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που έτσι κι αλλιώς πωλούνται σε πιο χαμηλές τιμές συγκριτικά με τα υπόλοιπα, ενώ δεν υπάρχει διαφάνεια στην τιμολόγηση.

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σε δηλώσεις της αναφέρει πως, σε κάθε σούπερ μάρκετ η σήμανση «μειωμένης τιμής» εντοπίστηκε μόνο σε 200-300 προϊόντα κι ενώ τα είδη πρώτης ανάγκης θα έπρεπε να είναι σε προτεραιότητα, οι καταναλωτές διαπίστωσαν ότι προϊόντα όπως οπωροκηπευτικά και ψάρια δεν περιλαμβάνονται στη λίστα, τυριά από ελάχιστα έως καθόλου, ενώ κρέας σχεδόν καθόλου.

Εξίσου προβληματικό, αναφέρει η ίδια, είναι και ότι δεν αναγράφεται η αρχική τιμή των προϊόντων και το ποσοστό έκπτωσης, με συνέπεια ο καταναλωτής να μην έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει, ούτε να διαπιστώσει την πραγματική έκπτωση. Επιπλέον, σε κάποια προϊόντα είχαν πραγματοποιηθεί διαδοχικές αυξήσεις το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα οι νέες μειώσεις να είναι ουσιαστικά ανούσιες.

Τέλος, ως προς την εξαγγελία του υπουργείου να καθιερώσει την αναγραφή στα προϊόντα της τιμής του παραγωγού, η ΕΚΠΟΙΖΩ αξιολογεί θετικά μια ενδεχόμενη τέτοια πρωτοβουλία, η οποία -εάν εφαρμοστεί- θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εντοπίζουν φαινόμενα αισχροκέρδειας των μεσαζόντων, που είναι σίγουρο ότι επικρατούν σήμερα στο πλαίσιο της έλλειψης διαφάνειας στην τιμολόγηση.

Οι προτάσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ

Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπενθυμίζει τις προτάσεις της για τον έλεγχο της ακρίβειας με μόνιμα και συγκεκριμένα μέτρα, όπως: