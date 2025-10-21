Μιχαηλίδου: Η στεγαστική κρίση απαιτεί νέα εργαλεία

Τα δύο νέα, σύνθετα εργαλεία της κοινωνικής κατοικίας και της κοινωνικής αντιπαροχής, που ρίχνει η κυβέρνηση στη μάχη κατά της στεγαστικής κρίσης, παρουσίασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο της Prodexpo 2025, του κορυφαίου συνεδρίου για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, που πραγματοποιείται στις 21 και 22 Οκτωβρίου.

Όπως εξήγησε η υπουργός, το πρώτο εργαλείο -της κοινωνικής κατοικίας- θα ξεκινήσει σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων. Ήδη έχουν επιλεγεί τρία στρατόπεδα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Στόχος αυτής της πρώτης φάσης είναι η ανάπτυξη περίπου 1.500–1.700 κοινωνικών κατοικιών, προσιτών σε νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος. «Στόχος μας είναι πολύ γρήγορα να δημιουργήσουμε αυξημένο στεγαστικό απόθεμα εκεί ακριβώς που χρειάζεται – στην καρδιά των αστικών κέντρων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας», ανέφερε η υπουργός.

Το δεύτερο εργαλείο, η κοινωνική αντιπαροχή, προβλέπει ότι το Δημόσιο θα διαθέτει ακίνητά του τα οποία μπορούν να αποδώσουν περισσότερα από 25 διαμερίσματα. Τα ακίνητα αυτά μπορούν να προέλθουν από φορείς όπως ο πρώην Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, το Υπερταμείο, το ΤΕΕ ή ακόμη και τα Πανεπιστήμια.

Ο επενδυτής που θα αναλάβει την ανάπτυξη θα αποδίδει τουλάχιστον το 30% των νέων κατοικιών στο Δημόσιο. «Με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε το στεγαστικό απόθεμα, αξιοποιούμε τη λιμνάζουσα δημόσια περιουσία και δημιουργούμε νέες κοινωνικές κατοικίες εκεί όπου υπάρχει ανάγκη», σημείωσε η υπουργός.

Η κα Μιχαηλίδου τόνισε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε δύο άξονες -προσφορά και ζήτηση. Στην πλευρά της ζήτησης, αναφέρθηκε στις φοροελαφρύνσεις που τίθενται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2026, οι οποίες θα εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της οικογένειας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μηδενίζουν τους συντελεστές.

Παράλληλα, στάθηκε στα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», με το δεύτερο να έχει ήδη επιτύχει 65% απορρόφηση, ενισχύοντας σημαντικά την αγορά στεγαστικών δανείων.

«Πριν από τα προγράμματα είχαμε περίπου 4.000 στεγαστικά δάνεια· με το "Σπίτι μου Ι" φτάσαμε τα 10.000 και με το "Σπίτι μου ΙΙ" τα 20.000», σημείωσε η υπουργός.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ευάλωτων νοικοκυριών, η υπουργός ανέφερε ότι 200.000 Έλληνες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν επίδομα στέγασης, ενώ 1 εκατομμύριο δικαιούχοι θα έχουν επιστροφή ενός από τα 12 ενοίκια τους ετησίως.

Η υπουργός στάθηκε και στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, όπως η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στην Αττική, οι αυστηροί κανόνες δόμησης και η ισχυρή «κτητική σχέση» των πολιτών με τα ακίνητά τους, ιδίως όσα προέρχονται από κληρονομιά. «Αυτή η σχέση δεν έχει ακόμα απενοχοποιηθεί και συχνά καθυστερεί την αξιοποίηση περιουσίας που θα μπορούσε να αποδώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κυρία Μιχαηλίδου τόνισε ότι η στεγαστική κρίση δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά πανευρωπαϊκό φαινόμενο, το οποίο προέκυψε από το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των εισοδημάτων και του κόστους στέγασης.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η στεγαστική πολιτική χρειάζεται συνέργειες και ιδέες από τον ιδιωτικό τομέα, τονίζοντας ότι το υπουργείο έχει ήδη καταγράψει 43 διαφορετικές πολιτικές που έχει υιοθετήσει για τη στέγαση στην ειδική ιστοσελίδα του.

«Θέλουμε τη συμμετοχή όλων -από τους φορείς της αγοράς έως τους ίδιους τους πολίτες- για να εμπλουτίσουμε και να επιταχύνουμε την εφαρμογή αυτών των πολιτικών», σημείωσε η κα Μιχαηλίδου.