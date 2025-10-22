#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μπαράζ συλλήψεων για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 20 εκατ.

Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά κακουργηματική απάτη. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του εγκληματικού κυκλώματος, ένας 36χρονος και ένας 38χρονος.

Μπαράζ συλλήψεων για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 20 εκατ.

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 11:12

Τελ. Ενημ.: 22 Οκτωβρίου 2025 - 11:46

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη.

Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στα χέρια των αρχών βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του εγκληματικού κυκλώματος, ένας 36χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά, αντίστοιχα. Το ποσό που φέρεται να έχει διακινηθεί μέσω των παράνομων επιδοτήσεων εκτιμάται στο ύψος των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται από την Οικονομική Αστυνομία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

