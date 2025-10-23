Ανοδος 4,8% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 8μηνο

Αυξημένη κατά 4,8% εμφανίζεται η ασφαλιστική παραγωγή στο διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου, καθώς ανήλθε στα 3,895 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.
Πλέον καταγράφεται θετική μεταβολή στις ασφαλίσεις ζωής, έναντι μικρής κάμψης τους προηγούμενους μήνες. Η παραγωγή από τις ασφαλίσεις ζωής καταγράφει άνοδο 0,3% στο 1,817 δισ. ευρώ.
Η παραγωγή από τις ασφαλίσεις κατά ζημιών κινείται 9,1% υψηλότερα, στο 2,07 δισ. ευρώ, εκ των οποίων η παραγωγή από την αστική ευθύνη οχημάτων διαμορφώνεται στα 551 εκατ. ευρώ, με άνοδο 5,8%.