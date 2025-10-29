Η Ηπειρος «μοιράζει» έως 90.000 σε κοινωνικές επιχειρήσεις

Με «κουμπαρά» 750.000 ευρώ, η δράση «Ήπειρος Κοινωνικής Οικονομίας: Δημιουργία και Ενίσχυση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.» έχει ως στόχο την υποστήριξη υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και την ίδρυση νέων. Η δράση που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2021–2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), φιλοδοξεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στην παραγωγή καινοτόμων, βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων δραστηριοτήτων.

Η δράση χωρίζεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι η δημιουργία νέων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (προϋπολογισμού 250.000 ευρώ), που θα υποστηρίξει την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (προϋπολογισμός 500.000 ευρώ), που αφορά οργανισμούς ήδη εγγεγραμμένους στο σχετικό μητρώο και επιδιώκουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους ή να διατηρήσουν θέσεις εργασίας.

Οι ενισχύσεις φτάνουν έως και 100% του προϋπολογισμού, με ποσά από 35.000 ευρώ έως 90.000 ευρώ ανά πρόταση, καλύπτοντας μισθολογικά και λειτουργικά κόστη. Η δράση χρηματοδοτεί άμεσα το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος, ενώ προσθέτει έναν ενιαίο συντελεστή 40% για λοιπές δαπάνες, από εξοπλισμό έως υπηρεσίες υποστήριξης, χωρίς την ανάγκη γραφειοκρατικών παραστατικών.

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν τουλάχιστον 1,5 θέση εργασίας για 18 μήνες, δίνοντας προτεραιότητα σε άνεργους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι νέοι φορείς πρέπει να συσταθούν και να προσλάβουν προσωπικό μέσα στους τρεις πρώτους μήνες από την ένταξη διαφορετικά, χάνουν τη χρηματοδότηση. Οι υφιστάμενοι φορείς οφείλουν να διατηρήσουν τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την περίοδο Οκτωβρίου 2024-Σεπτεμβρίου 2025, ενώ όλοι πρέπει να τηρήσουν τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια μισθολογικού κόστους, έως 1.200 ευρώ για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έως 1.600 ευρώ για αποφοίτους ΑΕΙ και κατόχους μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων.

Η περίοδος υλοποίησης των έργων φτάνει έως τους 24 μήνες, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΟΠΣΚΕ (app.opske.gr) από τις 2 Δεκεμβρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου του 2026.