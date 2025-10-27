Ψηφιακή αναβάθμιση στο σύστημα για τις δημόσιες συμβάσεις

Η νέα κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης φέρνει τεχνικές αναβαθμίσεις στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα μέσα από το οποίο διενεργούνται ηλεκτρονικά οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου.

Η απόφαση τροποποιεί την ΚΥΑ του 2021 για το ΕΣΗΔΗΣ, εισάγοντας βελτιώσεις σε διαδικασίες όπως η επικοινωνία, η υποβολή προσφορών και η ηλεκτρονική αποσφράγιση.

Οι αλλαγές αφορούν άρθρα όπως το 9 (επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων), το 13 (ηλεκτρονική υποβολή προσφορών) και το 16 (ηλεκτρονική αποσφράγιση), με στόχο τη μεγαλύτερη ασφάλεια, τη χρονοσήμανση ενεργειών και τη διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Με βάση τη ΚΥΑ, ο διαχειριστής του ΕΣΗΔΗΣ οφείλει να εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος, μηχανισμούς πλεονασμού υλικού και λογισμικού, καθώς και λειτουργία γραφείου τεχνικής υποστήριξης (helpdesk) για τους χρήστες. Παράλληλα, η διαδικτυακή πύλη «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr) αναβαθμίζεται, λειτουργώντας ως ενιαίο σημείο πρόσβασης για πληροφορίες, οδηγίες, προκηρύξεις, στατιστικά και αποτελέσματα δημοσίων συμβάσεων.

Η απόφαση καθιερώνει επίσης υποχρεωτική χρονοσήμανση εγγράφων από πιστοποιημένους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό eIDS (910/2014), διασφαλίζοντας την ακρίβεια των προθεσμιών και την εγκυρότητα των διαδικασιών.

Το ανανεωμένο ΕΣΗΔΗΣ θα διαλειτουργεί με τρίτα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου μέσω του Εθνικού Δικτύου «Σύζευξις», διευκολύνοντας την αυτόματη άντληση στοιχείων από φορείς όπως το ΓΕΜΗ, το TAXIS και τα μητρώα δημοσίων συμβάσεων.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, η διαδικασία γίνεται πλήρως ψηφιακά και αφορά όλες τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που προκηρύσσονται μετά τη δημοσίευση της απόφασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αποτελούμενη από πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος, είναι υπεύθυνη για την αποσφράγιση των φακέλων η έναρξη της διαδικασίας απαιτεί την είσοδο δύο μελών, ενώ κάθε ενέργεια καταγράφεται αυτόματα.

Ανάλογα με τη διαδικασία, η αποσφράγιση μπορεί να πραγματοποιείται είτε ταυτόχρονα για όλα τα δικαιολογητικά, τις τεχνικές και τις οικονομικές προσφορές (όταν κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή) είτε σε δύο στάδια, όταν η αξιολόγηση βασίζεται στη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.