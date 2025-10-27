#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ψηφιακή αναβάθμιση στο σύστημα για τις δημόσιες συμβάσεις

Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ. Στόχευση για μεγαλύτερη διαφάνεια και διαλειτουργικότητα.

Ψηφιακή αναβάθμιση στο σύστημα για τις δημόσιες συμβάσεις

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 08:05

Η νέα κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης φέρνει τεχνικές αναβαθμίσεις στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα μέσα από το οποίο διενεργούνται ηλεκτρονικά οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου.

Η απόφαση τροποποιεί την ΚΥΑ του 2021 για το ΕΣΗΔΗΣ, εισάγοντας βελτιώσεις σε διαδικασίες όπως η επικοινωνία, η υποβολή προσφορών και η ηλεκτρονική αποσφράγιση.

Οι αλλαγές αφορούν άρθρα όπως το 9 (επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων), το 13 (ηλεκτρονική υποβολή προσφορών) και το 16 (ηλεκτρονική αποσφράγιση), με στόχο τη μεγαλύτερη ασφάλεια, τη χρονοσήμανση ενεργειών και τη διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Με βάση τη ΚΥΑ, ο διαχειριστής του ΕΣΗΔΗΣ οφείλει να εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος, μηχανισμούς πλεονασμού υλικού και λογισμικού, καθώς και λειτουργία γραφείου τεχνικής υποστήριξης (helpdesk) για τους χρήστες. Παράλληλα, η διαδικτυακή πύλη «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr) αναβαθμίζεται, λειτουργώντας ως ενιαίο σημείο πρόσβασης για πληροφορίες, οδηγίες, προκηρύξεις, στατιστικά και αποτελέσματα δημοσίων συμβάσεων.

Η απόφαση καθιερώνει επίσης υποχρεωτική χρονοσήμανση εγγράφων από πιστοποιημένους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό eIDS (910/2014), διασφαλίζοντας την ακρίβεια των προθεσμιών και την εγκυρότητα των διαδικασιών.

Το ανανεωμένο ΕΣΗΔΗΣ θα διαλειτουργεί με τρίτα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου μέσω του Εθνικού Δικτύου «Σύζευξις», διευκολύνοντας την αυτόματη άντληση στοιχείων από φορείς όπως το ΓΕΜΗ, το TAXIS και τα μητρώα δημοσίων συμβάσεων.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, η διαδικασία γίνεται πλήρως ψηφιακά και αφορά όλες τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που προκηρύσσονται μετά τη δημοσίευση της απόφασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αποτελούμενη από πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος, είναι υπεύθυνη για την αποσφράγιση των φακέλων η έναρξη της διαδικασίας απαιτεί την είσοδο δύο μελών, ενώ κάθε ενέργεια καταγράφεται αυτόματα.

Ανάλογα με τη διαδικασία, η αποσφράγιση μπορεί να πραγματοποιείται είτε ταυτόχρονα για όλα τα δικαιολογητικά, τις τεχνικές και τις οικονομικές προσφορές (όταν κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή) είτε σε δύο στάδια, όταν η αξιολόγηση βασίζεται στη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παπαστεργίου: Έργα €500 εκατ. για την αποτελεσματικότητα του Δημοσίου

Generation Next: Επεκτείνεται σε ειδικά σχολεία ο κόσμος του STEΜ

«Κόκκινη κάρτα» σε 19 συμβάσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Πιερρακάκης: Στόχος η ενσωμάτωση του ΑΙ σε κάθε πτυχή της οικονομίας και του κράτους

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο