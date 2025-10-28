Στη Βουλή το φορο-νομοσχέδιο, νέες κλίμακες και αυξήσεις στα σώματα ασφαλείας

Το φορολογικό νομοσχέδιο με το οποίο, μεταξύ άλλων επανακαθορίζεται το πλαίσιο φορολόγησης εισοδήματος και τροποποιούνται διατάξεις του ειδικού μισθολογίου των Σωμάτων Ασφαλείας κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή υλοποιώντας τα μέτρα του «πακέτου ΔΕΘ», που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Στις βασικές διατάξεις, που περιγράφονται στην Εκθεση του Λογιστηρίου του Κράτους περιλαμβάνονται:

1. Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013), αναφορικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Ειδικότερα:

α.i. Επανακαθορίζονται οι κλίμακες και οι φορολογικοί συντελεστές βάσει των οποίων φορολογείται το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

ii. Εισάγονται μειώσεις των οριζόμενων φορολογικών συντελεστών ανά κλίμακα εισοδήματος, αναλόγως του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων ή της ηλικίας των φορολογουμένων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

iii. Οι προαναφερόμενοι φορολογικοί συντελεστές και οι μειώσεις τους εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις φορολόγησης κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

iv. Μειώνεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) [από είκοσι δύο (22%) που ισχύει σήμερα] ο συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών του οριζόμενου ιατρικού προσωπικού που απασχολείται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

v. Διατηρούνται και για το έτος 2026 οι προβλέψεις κινήτρων του αρ. 15 του ν. 4172/2013 σχετικά με την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

β. Εξαιρούνται από την εφαρμογή τεκμαρτού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μητέρες κατά το έτος του τοκετού ή της υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου και κατά τα δύο επόμενα έτη [σήμερα προβλέπεται δυνατότητα αμφισβήτησης του ανωτέρω τεκμαιρόμενου εισοδήματος κατά τους δώδεκα (12) μήνες μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία ή αναδοχή τέκνου].

γ. Εφαρμόζονται και στους αναφερόμενους υπόχρεους [εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων και επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό έως χίλιους πεντακόσιους (1.500) κατοίκους] οι προβλεπόμενες μειώσεις ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος του αρ. 28Γ του ν.4172/2013.

δ. Αναπροσαρμόζονται μειούμενα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, τα ποσά των αναφερόμενων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τα κριτήρια διαβίωσης

ε. Τροποποιείται το άρθρο 40 του ανωτέρω νόμου, ως προς την κλίμακα της αυτοτελούς φορολόγησης του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία. Ειδικότερα:

i. Καθιερώνεται ενδιάμεσο (δεύτερο) κλιμάκιο εισοδήματος από δώδεκα χιλιάδες (12.000) έως είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) ευρώ με συντελεστή φορολόγησης είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) [από τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) που ισχύει],

ii. το τρίτο κλιμάκιο εισοδήματος, για το οποίο ο συντελεστής παραμένει στο τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), διαμορφώνεται για ποσά από είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) έως τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ευρώ [αντί έως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ που ισχύει] και συνακόλουθα το τέταρτο κλιμάκιο εισοδήματος [για το οποίο ο συντελεστής παραμένει στο σαράντα πέντε τοις εκατό (45)%], διαμορφώνεται για ποσά από τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ευρώ και άνω, αντί για ποσά από τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ και άνω που ισχύει.

στ. Επεκτείνεται, και στις συναφθείσες εντός του έτους 2026 μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που δηλώνονταν ως κενά ή είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση κ.λπ., η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων για τους πρώτους τριάντα έξι (36) μήνες και βελτιώνονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτής.

2. Προβλέπεται μείωση, κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για το έτος 2026 και πλήρης απαλλαγή από το έτος 2027 και μετά, από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως χίλιους πεντακόσιους (1.500) κατοίκους, εξαιρουμένων των οικισμών της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου το ανωτέρω όριο ορίζεται σε χίλιους επτακόσιους (1.700) κατοίκους.

Η μείωση αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των ανωτέρω προσώπων που βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς και εφόσον η συνολική αξία του εκατό τοις εκατό (100%) της πλήρους κυριότητας της κατοικίας που υπολογίζεται για τους σκοπούς της επιβολής του φόρου, δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ.

3. α. Μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) οι συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Σαμοθράκη) και του πρώην νομού Δωδεκανήσων, εφόσον έχουν πληθυσμό, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη απογραφή, έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους.

β. Παρατείνεται και για το έτος 2026 η αναστολή εφαρμογής του Φ.Π.Α. στα αδιάθετα ακίνητα, κατόπιν αίτησης του υποκείμενου στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

4. α. Θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, για επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε αρχική, κατά την έννοια του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Γ.Α.Κ.), επένδυση στους αναφερόμενους τομείς δραστηριότητας (κατασκευή όπλων, πυρομαχικών, μηχανοκίνητων οχημάτων κ.λ.π.).

β. Καθορίζονται οι δικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης καθώς και τα παρεχόμενα είδη ενισχύσεων ήτοι: i) έκπτωση, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, των επιλέξιμων για ενίσχυση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και ii) το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4887/2022.

γ. Η ενίσχυση παρέχεται κατόπιν αίτησης των δικαιούχων, και σε κάθε περίπτωση η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πραγματοποιείται εντός των ετών 2026, 2027 ή 2028. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης του κινήτρου της προσαυξημένης έκπτωσης θεμελιώνεται με την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να αξιοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το φορολογικό έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης.

δ. Αν η επένδυση δεν διατηρηθεί στην περιοχή για την οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή της, το φορολογικό όφελος ανακαλείται και κατά το μέρος που έχει χρησιμοποιηθεί καταβάλλεται εντόκως, σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

ε. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης του προαναφερόμενου καθεστώτος ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που δύνανται να υπαχθούν σε αυτό ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ.

στ. Με κανονιστική διοικητική πράξη καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής και οι δικαιούχοι, τυχόν περιορισμοί, η ένταση της ενίσχυσης της προσαυξημένης έκπτωσης των επιλέξιμων δαπανών, τα ανώτατα ποσά της προκύπτουσας ωφέλειας λόγω της προσαύξησης της έκπτωσης ανά επενδυτικό σχέδιο, κ.λπ..

5. Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης.

Τα Σώματα Ασφαλείας

1. Ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Μέρους, το οποίο περιλαμβάνει το μισθολογικό καθεστώς που διέπει τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.), δηλαδή της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2. Καθορίζονται:

οι κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης των στελεχών των Σ.Α. [προβλέπονται τέσσερις (4) κατηγορίες (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄), ανάλογα με την προέλευση των στελεχών αυτών],

τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) [ορίζονται σε είκοσι (20)],

ο χρόνος και ο τρόπος μισθολογικής εξέλιξης των στελεχών των Σ.Α.,

το ύψος των ποσών του βασικού μισθού που αντιστοιχεί σε κάθε Μ.Κ..

3. Εισάγεται συντελεστής προσαύξησης των ποσών του βασικού μισθού αναλόγως της μισθολογικής κατάταξης και του βαθμού των στελεχών των Σ.Α..

4. Ορίζονται οι αποδοχές ειδικών κατηγοριών στελεχών των Σ.Α. (όπως Δοκίμων Υπαστυνόμων και Αστυφυλάκων και αντιστοίχων των Σ.Α. καθώς και μαθητών που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας).

5. Αναφέρονται τα επιδόματα, οι παροχές και οι αποζημιώσεις που χορηγούνται στα στελέχη των Σ.Α. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:

ορίζεται αυξανόμενο το ύψος του χορηγούμενου επιδόματος θέσης ευθύνης,

θεσπίζεται νέο επίδομα για τα στελέχη των Σ.Α. που καλύπτουν συγκεκριμένες θέσεις διοίκησης (επίδομα διοίκησης),

διευρύνονται οι περιοχές, για τις οποίες χορηγείται επίδομα παραμεθορίου,

επεκτείνεται η χορήγηση της ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης και στους υπηρετούντες πυροσβέστες στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σ.Α.,

καταβάλλεται και στους Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία η προβλεπόμενη αποζημίωση, στην περίπτωση διάθεσής τους, για εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας για περιπολία.

6. Προβλέπεται η διασφάλιση των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των στελεχών των Σ.Α., μέσω της διατήρησης προσωπικής διαφοράς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

7. Τίθεται ως ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών του προσωπικού των Σ.Α., το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας με τριάντα εννιά (39) έτη συνολικής υπηρεσίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η οικογενειακή παροχή και η προσαύξηση του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 24 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

8. Παρέχονται νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις, για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων και παρατίθενται οι καταργούμενες και οι μεταβατικής ισχύος διατάξεις.

Το Διπλωματικό Σώμα

1. Αναπροσαρμόζεται, κατά το οριζόμενο ποσό ανά ιεραρχική βαθμίδα του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, το ύψος του επιδόματος ειδικών καθηκόντων του άρθρου 144 του ν. 4472/2017.

2. α. Προβλέπεται η καταβολή επιδόματος ειδικών καθηκόντων και στους αναφερόμενους κλάδους προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών.

β. Ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ανωτέρω επιδόματος.

3. Απαλείφεται το ανώτατο όριο της αποζημίωσης υπηρεσίας στην αλλοδαπή της παρ. 5 του άρθρου 429 του ν. 4781/2021, για τους αναφερόμενους κλάδους υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που εκτελούν καθήκοντα επικεφαλής προξενικών γραφείων.

4. α. Αυξάνεται το ποσοστό κάλυψης [από εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) σε εκατό τοις εκατό (100%)] από το Δημόσιο, των διδάκτρων φοίτησης των τέκνων των υπαλλήλων όλων των κλάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία φοιτούν σε ξενόγλωσσα ή ελληνικά σχολεία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Προβλέπεται η πλήρης κάλυψη των διδάκτρων φοίτησης των τέκνων των υπαλλήλων όλων των κλάδων του εν λόγω Υπουργείου, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

γ. Ορίζονται τα ανώτατα όρια των ανωτέρω καταβαλλόμενων διδάκτρων.

5. α. Θεσπίζεται επίδομα ιδιαιτέρων καθηκόντων, κατά το οριζόμενο ποσό, για το προσωπικό (περιλαμβανομένων και των Διευθυντών) των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και των Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

β. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής του ανωτέρω επιδόματος.

6. α. Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των θέσεων του διυπουργικού κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης και με μετάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατόχους αναγνωρισμένου διδακτορικού τίτλου σπουδών.

β. Επανακατατάσσονται αυτομάτως στο κλιμάκιο το οποίο είχαν πριν από τη μετάταξή τους, μη λαμβανομένων υπόψη προωθημένων κλιμακίων που κατείχαν λόγω συγκεκριμένης θέσης, οι αναφερόμενοι υπάλληλοι, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, έχουν μεταταχθεί στον κλάδο επιτελικών στελεχών.

7. Επαναπροσδιορίζεται το επιστημονικό προσωπικό (εντάσσονται και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες) αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας που δύναται να αναγνωρισθεί, για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξή του.

8. Εξαιρείται κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος το ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης των οριζόμενων διατάξεων.

9. Προβλέπεται η μισθολογική προώθηση κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν των κατόχων του ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και του άρθρου 78 του ν. 4957/2022, οι οποίοι δεν έχουν προωθηθεί λόγω κατοχής διακριτού τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.